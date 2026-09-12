PRED NAMA JE DRASTIČAN PAD TEMPERATURE! Evo šta sve možete da očekujete u narednih sedam dana
U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i hladnije u svim predelima Srbije u odnosu na prethodni period, a kiša i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, navodi se u prognozi RHMZ.
Najniža temperatura je trenutno na Kopaoniku sa 8 stepeni, dok je najviša u Zaječaru sa 20 stepeni.
U Beogradu, Kragujevcu i Valjevu je 17 stepeni, a u Novom Sadu je 16 stepeni.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. septembra, jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 27 stepeni.
Tokom dana biće promenljivo sa sunčanim intervalima, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ponedeljak u drugom delu dana, kao i u utorak i četvrtak.
Preporučujemo
ZLATO ZA ANDREJA: Učenik Matematičke gimnazije najbolji u mentalnom računanju
11. 09. 2026. u 15:47
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)