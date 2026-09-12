Društvo

PRED NAMA JE DRASTIČAN PAD TEMPERATURE! Evo šta sve možete da očekujete u narednih sedam dana

V.N.

12. 09. 2026. u 11:41

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U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i hladnije u svim predelima Srbije u odnosu na prethodni period, a kiša i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom uz više oblačnosti očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, navodi se u prognozi RHMZ.

ПРЕД НАМА ЈЕ ДРАСТИЧАН ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ! Ево шта све можете да очекујете у наредних седам дана

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Najniža temperatura je trenutno na Kopaoniku sa 8 stepeni, dok je najviša u Zaječaru sa 20 stepeni.

U Beogradu, Kragujevcu i Valjevu je 17 stepeni, a u Novom Sadu je 16 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. septembra, jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 27 stepeni.

Tokom dana biće promenljivo sa sunčanim intervalima, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ponedeljak u drugom delu dana, kao i u utorak i četvrtak. 

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