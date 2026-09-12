Politika

VUČIĆ O NAJAVAMA NOVIH BLOKADA NA FAKULTETIMA: "Jedino što mogu da kažem da to što rade je potpuno nezakonito"

В.Н.

12. 09. 2026. u 10:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je najave novih blokada na fakultetima.

ВУЧИЋ О НАЈАВАМА НОВИХ БЛОКАДА НА ФАКУЛТЕТИМА: Једино што могу да кажем да то што раде је потпуно незаконито

Foto: A. Đokić

- Na stranu na to, jedino što mogu da kažem da to što rade je potpuno nezakonito, jer ne smete da koristite fakultete za politiku. Sve direktno protiv zakona. Mislim da je sramota da uništavate živote onoj deci koja hoće da rade i da uče jer će oni da izgube vreme ni krivi ni dužni. Ali sa druge strane, u političkom smislu jedino što mogu da kažem da nisam predsednik Republike, rekao bih: "Hvala na takvom poklonu". Kao predsenik moram da kažem "Žalim" jer je moj posao nešto drugo, a to je da se staram i brinem o obrazovanju naše dece, a ne o tome kako da pobedim na izborima - rekao je predsednik. 

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