Tenis

Još dva koraka do titule: Laslo Đere u polufinalu turnira u Đenovi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 09. 2026. u 19:20

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SRPSKI teniser Laslo Đere nastavlja da ređa pobede na čelendžeru u Đenovi. On je savladao Stefnosa Sakelaridisa sa 6:1, 5:7, 7:5.

Још два корака до титуле: Ласло Ђере у полуфиналу турнира у Ђенови

Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Trenutno 206. na ATP listi je dominirao u prvom setu, rivalu je dozvolio samo jedan gem. Činilo se da neće biti problema da se upiše trijumf. Ipak, Grk je podigao nivo igre i uneo neizvesnost u drugi deo susreta.

Đere je u petom gemu imao brejk priliku, no nije uspeo da je iskoristi. Ono što je on propustio iskoristio je 136. igrač sveta, oduzeo rivalu servis u 12. gemu i izjednačio rezultat.

Velika borba vodila se u trećem setu. Sakelaridis je spasao čak osam brejk lopti, ali devetu nije mogao i Laslo je u narednom gemu odservirao za pobedu.

Srpski teniser će u polufinalu igrati protiv Španca Pedra Martineza.

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