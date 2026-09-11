Još dva koraka do titule: Laslo Đere u polufinalu turnira u Đenovi
SRPSKI teniser Laslo Đere nastavlja da ređa pobede na čelendžeru u Đenovi. On je savladao Stefnosa Sakelaridisa sa 6:1, 5:7, 7:5.
Trenutno 206. na ATP listi je dominirao u prvom setu, rivalu je dozvolio samo jedan gem. Činilo se da neće biti problema da se upiše trijumf. Ipak, Grk je podigao nivo igre i uneo neizvesnost u drugi deo susreta.
Đere je u petom gemu imao brejk priliku, no nije uspeo da je iskoristi. Ono što je on propustio iskoristio je 136. igrač sveta, oduzeo rivalu servis u 12. gemu i izjednačio rezultat.
Velika borba vodila se u trećem setu. Sakelaridis je spasao čak osam brejk lopti, ali devetu nije mogao i Laslo je u narednom gemu odservirao za pobedu.
Srpski teniser će u polufinalu igrati protiv Španca Pedra Martineza.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
11. 09. 2026. u 12:43
Revolucija! Uvodi se crni karton, evo kako će ga sudije primenjivati!
11. 09. 2026. u 14:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)