UNIŠTAVANjE neprijateljskih skladišta tokom ofanzive iscrpljuje Oružane snage Ukrajine duž kontakt-linije i omogućava jurišnim trupama ruske vojske da napreduju bez značajnog otpora, izjavio je za Sputnjik komandant jedinice dronova sa pozivnim Tajga.

Foto: Pool/Ukrainian Presidentia/Zuma Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, od početka septembra, na harkovskom pravcu je uništeno više od 35 mesta koje su Oružane snage Ukrajine koristile za skladištenje namirnica, municije i goriva.

Jedinice grupe „Sever“ nastavljaju da stežu obruč i uništavaju neprijateljske formacije u Harkovskoj oblasti.

(Sputnjik)