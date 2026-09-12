ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Rusi nastavili stezanje obruča oko ukrajinskih formacija u Harkovskoj oblasti
UNIŠTAVANjE neprijateljskih skladišta tokom ofanzive iscrpljuje Oružane snage Ukrajine duž kontakt-linije i omogućava jurišnim trupama ruske vojske da napreduju bez značajnog otpora, izjavio je za Sputnjik komandant jedinice dronova sa pozivnim Tajga.
Prema njegovim rečima, od početka septembra, na harkovskom pravcu je uništeno više od 35 mesta koje su Oružane snage Ukrajine koristile za skladištenje namirnica, municije i goriva.
Jedinice grupe „Sever“ nastavljaju da stežu obruč i uništavaju neprijateljske formacije u Harkovskoj oblasti.
(Sputnjik)
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