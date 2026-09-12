Svet

ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Rusi nastavili stezanje obruča oko ukrajinskih formacija u Harkovskoj oblasti

В.Н.

12. 09. 2026. u 07:41

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UNIŠTAVANjE neprijateljskih skladišta tokom ofanzive iscrpljuje Oružane snage Ukrajine duž kontakt-linije i omogućava jurišnim trupama ruske vojske da napreduju bez značajnog otpora, izjavio je za Sputnjik komandant jedinice dronova sa pozivnim Tajga.

ЗЕЛЕНСКИ ОПЕТ ЗАКУКАО: Руси наставили стезање обруча око украјинских формација у Харковској области

Foto: Pool/Ukrainian Presidentia/Zuma Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, od početka septembra, na harkovskom pravcu je uništeno više od 35 mesta koje su Oružane snage Ukrajine koristile za skladištenje namirnica, municije i goriva.

Jedinice grupe „Sever“ nastavljaju da stežu obruč i uništavaju neprijateljske formacije u Harkovskoj oblasti.

(Sputnjik)

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