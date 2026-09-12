"Posle penala nam se uvukla nervoza" Radomir Koković izneo utiske nakon pobede Železničara nad Mačvom
FK Železničar Pančevo pobedio je ekipu FK Mačva, u okviru 9. kola Superlige Srbije, rezultatom 2:0. Dvostruki strelac bio je Davorin Tošić u 74. i 86. minutu utakmice.
Po završetku utakmice svoje utiske sumirao je šef stručnog štaba Radomir Koković.
– Ispostavilo se da je Davorin Tošić bio meč viner. Mi smo jako dobro otvorili utakmicu i igrali dobro svih 90 minuta. Stvorili smo veliki broj šansi i u prvom poluvremenu promašili penal. Posle tog penala se malo uvukla nervoza, što je negde i prirodno. Nakon toga smo malo krenuli da žurimo, da odustajemo od naše igre, da lutamo sa pozicijama, da ulazimo u neki haos upravo iz tog nestrpljenja. To nije bilo dobro i sa tim nismo zadovoljni. Na poluvremenu smo napravili neke korekcije, promenili strukturu u kojoj napadamo. Ključ je bio tačnost sa pozicijama i strpljenje. Mislim da smo u velikoj meri u drugom poluvremenu to radili, stvorili ponovo veliki broj prilika, i na kraju dali ta dva gola, ispostavilo se pobedonosna. Ja bih čestitao mojim igračima na dobroj utakmici i ekipi Mačve poželeo puno sreće u nastavku.
Za šest dana, FK Železničar Pančevo će na svom terenu dočekati ekipu Crvene zvezde, u meču koji je prethodno bio odložen.
– Za nekoliko dana ćemo govoriti o toj utakmici. Mi smo se maksimalno fokusirali na Mačvu, nismo se bavili Zvezdom. O Zvezdi ćemo pričati kada za to dođe vreme.
Nema opuštanja! Plavo-bela ekipa nastavlja vredno da trenira i marljivo se priprema za nove izazove koji je očekuju u Superligi Srbije.
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