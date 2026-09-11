PENZIJE SKAČU 7.5 ODSTO, PLATE U JAVNOM SEKTORU I DO 12 ODSTO: Vučić građanima predstavio mere za poboljšanje životnog standarda (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

O cenama goriva

Kaže da se suočavamo sa izuzetnom teškom situacijom u energetskom sektoru.

- Nafta je dostigla cenu od 108 dolara. Dakle, za nas je problem kad je veća od 90, a danas je 108 dolara. I danas bi trebalo, najmanje za 4 dinara, da povećavamo cenu i dizela i benzina, ali neće biti povećanja. Neće biti povećanja cene goriva. Danas će biti bez promene cena i dizela i benzina. To je dobra vest za ljude, a loša za nas, zato što će država morati da se odrekne ne 20 odsto, već 25 odsto svog akciznog učešća. Odričemo se u korist građana. Ne znam koliko je moguće na takav način izdržati - kazao je predsednik.

- U prvih pet zemalja smo u Evropi po stopi rasta BDP. Srbija je rasla za 36,8 posto. Mi smo među najniže zaduženim zemljama Evrope. Svi su neuporedivo više zaduženi od nas. U prethodnom periodu smo se na ozbiljan način odnosili prema javnim finansijama. Devizne rezerve su na rekordno visokom nivou, kao što su i rezerve zlata, oko 6,2 milijardi evra vrednosti. Devizni kurs stabilan. Dinarska štednja građana je na rekordnom nivou. Štednja u evrima je više nego duplo veća. Kada budemo rešili NIS i malo se stišala situacija u regionu, verujem da ćemo imati dobar prostor za povećanje kreditnog rejtinga kod tri kuće. Imamo najnižu stopu nezaposlenosti, 7,2 posto, 2012. bila je 26 posto. Imamo 500.000 više zaposlenih. Sve crno na belo, statistički podatak. Ne može da bude laži i prevare. Ovo su čiste stvari, kao suza - naveo je Vučić.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Prosečna plata u decembru 1.200 evra

- Da li je idealno, naravno da nije, ali je bukvalno duplo bolje. Mi procenjujemo da će u decembru prosečna zarada biti 1.200 evra. Na kraju ove godine za celu teritoriju Srbije - kazao je Vučić. Kako je naveo, 1.200 evra danas je i prosečna plata u Rumuniji, koja je članica Evropske unije. Prema njegovim rečima, kada se uračuna inflacija, prosečna plata porasla je za 72 odsto, 71,59 odsto.

Ističe da je reč o ogromnom poboljšanju životnog standarda.

Povećanje plata u javnom sektoru

- Dakle, povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara, mesec dana ranije, već početkom decembra. Od 1. decembra plate u javnom sektoru će porasti za 8 posto. Svi zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiće povećanje od 12 posto, najveće povećanje - rekao je Vučić.

Povećanje penzija

- Što se penzija tiče rasle su nominalo 140,4 posto, realno 57, 8 posto. Gledali smo da nam penzije koliko je moguće prate plate. Penzije će od 1. decembra porasti za 7,5 posto. Prosečna penzija će u decembru biti 520 evra. Za one koji imaju penziju 40.000 dinara, penzija će biti 43. 000 dinara. Za one koji imaju penziju 50.000, biće 53.750 dinara, za one koji imaju 30.000, biće 32. 500 - kaže Vučić.

Jednokratne pomoći građanima

Predsednik je podsetio na jednokratne pomoći građanima Srbije. Kazao je da za tri dana za penzionere kreće isplata od 20.000 do 35. 000 dinara, a od 22. septembra počinje isplata 6.000 dinara svim punoletnim građanima.

- Mislim da su ovi rezultati zajednički uspeh. Verujem da ćemo uz povećanje penzija i sledeće godine obezbeđivati barem jedno davanje za naše penzionere. Mislim da smo se odnosili ozbiljno i odgovorno. Ovo je ono što smo zaradili, pružamo se onoliko koliko smo dugi - istakao je Vučić.

Predsednik je podsetio na novčanu naknadu od 6.000 dinara, za koju se do sada prijavilo 1.400.000 građana.

O minimalnoj zaradi

Vučić kaže da će od 1. januara minimalna neto zarada u Srbiji iznositi 600 evra, odnosno oko 71.000 dinara.

- Prvi put, od 1. januara, minimalna neto zarada biće 600 evra. Ta naša odluka ima svoje dobre strane zato što pomaže siromašnim ljudima, posebno u siromašnim krajevima naše zemlje, na jugu, jugoistoku Srbije, jugozapadu Srbije, da poslodavci ne mogu da im daju nižu platu od 600 evra. Minimalac će biti 70.000, 71.000 dinara, to je najniža plata u Republici Srbiji od 1. januara - kazao je Vučić.

Kako je naveo, država je smanjivala opterećenje na zarade i time se ponosi.

Sa 64 odsto, kako je dodao, došlo se na 59,7 odsto opterećenja na zarade.

- Mi smo kao država preuzimali veći teret na sebe u odnosu na poslodavce koji bi trebalo da isplaćuju veću minimalnu zaradu - rekao je Vučić.

Naveo je da je minimalna zarada uvek mač sa dve oštrice, jer će deo onih u tekstilnoj i kablovskoj industriji napuštati zemlju.

- Ali, time ćete da zaštitite radnika koji radi. Time ćete da zaštitite svakog drugog radnika i onoga koji prodaje pljeskavicu i onoga koji radi u lokalnoj kafani, lokalnom STR-u i na svakom drugom mestu. I zato uvek vagamo, uvek merimo, ali mislim da smo doneli dobre odluke i da smo to do sada pametno radili - kazao je.

Vučić je naveo da je pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini iznosila 61,5 odsto.

- Tada, kada dobijete minimalac, a skoro niko nije radio, pa niko nije ni mogao da dobije čak ni minimalac, sa minimalcem u 2012. mogli ste da kupite 61,5 odsto namirnica i drugih potrepština za minimalnu potrošačku korpu. Sada, sa ovim povećanjem, moći ćete 117 odsto, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. I to govori o razlici u standardu, to govori o poboljšanju životnog standarda - rekao je Vučić.

Naveo je da to nije savršeno i idealno, ali da je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Pitanja novinara

O cenama goriva

- Izlaz iz ove situacije je da neko prekine rat između SAD i Irana i Rusije i Ukrajine. Uzroci nisu otklonjeni. Plašim se i sa svim ovim što Huti rade, stvari ići samo na gore. Velike probleme imamo. Mi ćemo uskoro biti najjeftinij sa gorivom, mi ćemo se danas odreći 25 posto svojih akciza. Malo koja država želi to. Nema gasa, zatvoreni svi putevi, kanali. I to se oseća u celom svetu. Kako ćemo to da rešavamo... Imali smo bafere velike, mnogo ulagali u našu industriju - naveo je Vučić.

O uspesima Srbije

- Morate da imate velike snove, da visoko postavljate lestvicu. Da ne odustajete od svojih ideja. Državu nije jednostavno voditi. Sve je u radu i da očuvate mir i stabilnost. Po platama možemo da se pohvalimo, ali ne i po nivou obrazovanja. Da smo snažnije reagovali ne bismo dopustili takvu anarhiju i razaranje naše budućnosti. U celoj Evropi nema nijedne zemlja koja je ušla u prvih 10 po PISA testovima - rekao je Vučić.

O ostavci

Na putanje N1 u kome svojstvu danas nastupa, Vučić kaže:

- Ovde nema nikakvih obećanja, ovo je ono što se dešava koliko sutra. Sve aktivnosti uključujući i ovu, uključujući i vojnu vežbu, moram da prijavim. Odmah po mom povratku iz Njujorka podneću ostavku, 25. ili 26. i tada idem u kampanju kao obični građanin. Hoću da idem kao običan građanin, ići ću svojim automobilom, uzeli smo mali kamion. Idem pa gde dođem kažem ljudima neku reč. Moja reč nešto znači. Ja se svoje reči uvek držim.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

O situaciji u svetu

- Od 15. marta do 31. avgusta izgubili smo 22, 3 milijarde dinara, država u čistom minusu samo da ljudi ne bi morali da plate višu cenu derivata na pumpama. To nam je dve velike bolnice. To je finansijsko krvarenje. Sada sa 20 idemo na 25 posto, a pitanje kada ćemo morati na 30 - rekao je predsednik, govoreći o akcizama.

- Srušen je poredak u svetu poredak uspostvljen 1945. Sada je borba za novi poredak, on nije još oformljen. Dok je takvo stanje biće, posebno u našem regionu, veoma važno da se sačuvaju mir i stabilnost. Stvari neće biti lake. Nijedan sukob ne mislim da će se lako zaustaviti. Verujem da će posle ruski izbora se ići u nekoj trećoj zemlji ne na bilateralne, već trilateralne progovore i ne na najvišem nivou, nego na nižem nivou. I da počnu razgovori, a kada će se to završiti, bog otac ne zna. Amerika - Iran sve je manje optimizma iz dana u dan i sve se više širi sukob, dodatne podele u muslimanskom svetu. Samo problemi i muke - rekao je Vučić.