"Pravda će jednom izaći na videlo": Kapiten reprezentacije tzv. kosova "udario" po savezu i napustio reprezentaciju

Kapiten reprezentacije tzv. Kosova Amir Rahmani odlučio je da ne nastupa za selekciju zbog neslafanja sa rukovodstvom FS tzv. Kosova.

FOTO: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Napolija izneo je "prljav veš" istakavši da je situacija u tamošnjem savezu loša i da godinama nema napretka.

On je otkrio da je suočen sa višegodišnjim napadima, te da više neće nastupati za tzv. Kosovo.

- Nakon 10 godina u reprezentaciji, od kojih 7 godina kao kapiten, obaveštavam vas da više neću biti deo reprezentacije tzv. Kosova sve dok FFK (Fudbalski savez tzv. Kosova) vode ljudi koji su trenutno tu. Zbog mnogih faktora, stalnih nesuglasica i nedostatka kompetentnih ljudi koji bi se pozabavili našim problemima i žalbama, situacija je godinama ostala bez poboljšanja - rekao je i dodao:

- Šta sam dobio zauzvrat? Stalne i koordinisane napade tokom više od dve godine od strane onih koji bi trebalo da nas štite. Pravda će jednog dana izaći na videlo. Ova odluka dolazi iz potrebe da sačuvam svoj integritet kao kapiten i profesionalni fudbaler, ali iznad svega iz mojih vrednosti kao čoveka - napisao je on

Amir Rahmani je svojevremeno menjao reprezentacije, jer je igrao za Albaniju 2014. i 2015. i u njenom dresu dao gol tzv. Kosovu, pa onda počeo da igra za samoproglašenu republiku.

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