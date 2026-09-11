PREDRAG JOKANOVIĆ: Braga lagano, Portu uteha
* Bivši trener Nasionala, analizira susrete dve lige u Portugaliji
PORTUGALIJA 1
Nacional – Alverka 1X
KASA PIJA – PORTO 2
Akademiko V. – Gimaraeš X2
Arouka - Santa Klara 1X
BENFIKA – ŽIL VISENTE 1
Famalikao – Sporting X2
Rio Ave – Amadora 1X
Moreirense – Maritimo 1X
BRAGA – ESTORIL 1
PORTUGALIJA 2
Torense – Leišoeš 1X
Akademika K. - Benfika B. 1XGG
Portimonense – Tondela 1X
Felžeiraš - Penafiel 1X
AVS – Farense 1X
Šaveš – Feirense 1
Amarante – Leirija X2
Porto B. – Vizela X2
Sporting B. – Lusitanija GG
Svih pet pobeda u prvenstvu ima Porto, a u utorak je izgubio od Mančester sitija u utakmici Lige šampiona 0:2. Zato će se utešiti šestim trijumfom u gostima protiv Kasa Pije. I Benfika je zicer u ovom kolu kod kuće protiv Žil Visentea. Sporting gostuje Famalikau, koji je težak rival, međutim, uzeće bar bod. Braga bi kod kuće trebalo lagano do tri boda u duelu sa Estorilom.
Iz druge lige izdvojio bih samo keca na Šaveš.
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