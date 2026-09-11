PREDRAG JOKANOVIĆ: Braga lagano, Portu uteha

* Bivši trener Nasionala, analizira susrete dve lige u Portugaliji

FOTO: FK Železničar Pančevo

PORTUGALIJA 1

Nacional – Alverka 1X

KASA PIJA – PORTO 2

Akademiko V. – Gimaraeš X2

Arouka - Santa Klara 1X

BENFIKA – ŽIL VISENTE 1

Famalikao – Sporting X2

Rio Ave – Amadora 1X

Moreirense – Maritimo 1X

BRAGA – ESTORIL 1

PORTUGALIJA 2

Torense – Leišoeš 1X

Akademika K. - Benfika B. 1XGG

Portimonense – Tondela 1X

Felžeiraš - Penafiel 1X

AVS – Farense 1X

Šaveš – Feirense 1

Amarante – Leirija X2

Porto B. – Vizela X2

Sporting B. – Lusitanija GG

Svih pet pobeda u prvenstvu ima Porto, a u utorak je izgubio od Mančester sitija u utakmici Lige šampiona 0:2. Zato će se utešiti šestim trijumfom u gostima protiv Kasa Pije. I Benfika je zicer u ovom kolu kod kuće protiv Žil Visentea. Sporting gostuje Famalikau, koji je težak rival, međutim, uzeće bar bod. Braga bi kod kuće trebalo lagano do tri boda u duelu sa Estorilom.

Iz druge lige izdvojio bih samo keca na Šaveš.