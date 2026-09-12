RUSIJA je celom svetu na izuzetno konkretan i jasan način prenela svoj stav o slanju evropskih trupa u Ukrajinu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„To nije crvena linija. To je stav Rusije — stav koji je prenet celom svetu, a pre svega Evropljanima, na izuzetno konkretan i jasan način“, istakao je Peskov.



„Moguće je da postoje određene nijanse u pristupima. Za nas je ključno viđenje našeg predsednika“, zaključio je Peskov.

„Što se tiče grešaka koje primoravaju evropske zemlje da traže alternative, situacija je ovde očigledna; ona se, zapravo, može izraziti brojkama — ekonomskim pokazateljima, cenama goriva i tako dalje“, objasnio je predstavnik Kremlja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u petak da bi slanje evropskih trupa u Ukrajinu značilo rat sa Rusijom.

(Sputnjik)