Svet

"TO NIJE CRVENA LINIJA, NEGO STAV RUSIJE" Peskov objasnio stav Moskve o slanju evropskih trupa u Ukrajinu

В.Н.

12. 09. 2026. u 11:49

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RUSIJA je celom svetu na izuzetno konkretan i jasan način prenela svoj stav o slanju evropskih trupa u Ukrajinu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ТО НИЈЕ ЦРВЕНА ЛИНИЈА, НЕГО СТАВ РУСИЈЕ Песков објаснио став Москве о слању европских трупа у Украјину

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„To nije crvena linija. To je stav Rusije — stav koji je prenet celom svetu, a pre svega Evropljanima, na izuzetno konkretan i jasan način“, istakao je Peskov.

On je primetio da mnoge zemlje BRIKS-a dele pogled na svet sličan ruskom i shvataju greške koje evropskih lidera.

„Moguće je da postoje određene nijanse u pristupima. Za nas je ključno viđenje našeg predsednika“, zaključio je Peskov.

„Što se tiče grešaka koje primoravaju evropske zemlje da traže alternative, situacija je ovde očigledna; ona se, zapravo, može izraziti brojkama — ekonomskim pokazateljima, cenama goriva i tako dalje“, objasnio je predstavnik Kremlja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u petak da bi slanje evropskih trupa u Ukrajinu značilo rat sa Rusijom.

(Sputnjik)

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