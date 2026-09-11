Brutalan odgovor Sabalenke: "Bolje da me ne ljutiš"!
Beloruskinja nastavila pohod ka novom grend slemu.
Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u finale US Opena, pošto je maksimalnim rezultatom izbacila Amerikanku Džesiku Pegulu sa 2:0 (7:5, 6:2).
Meč je trajao sat i 20 minuta igre, a posle duela usledila je zanimljiva razmena između dve teniserke na konferenciji za medije.
Pegula je nakon poraza uz osmeh komentarisala nivo na kojem je igrala njena rivalka.
"Ne znam ko ju je iznervirao, možda ja, ne znam", ali igrala je neverovatno dobro.", rekla je Pegula uz smeh.
Arina je na konferenciji za medije čula njenu izjavu i odmah odgovorila u istom tonu.
"Mislim da je i ona igrala na neverovatnom nivou u Berlinu. Tada nisam mogla mnogo toga da uradim", zaključila je Sabalenka, podsetivši na njihov prethodni duel koji je Pegula dobila sa 2:1 (po setovima 6:4, 6:7, 6:0).
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