VUČIĆ: "Što se tiče naših vitalnih interesa, mali nam je broj saveznika"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o "marševima slobode" povodom podrške teroristima OVK.
- Nije pitanje dubokog sna, imali ste važnu objavu BRIKS-a koji su rekli da su spremni da pomognu u rešavanju problema na KiM. To je važno kada pogledate koliko ljudi na zemaljskoj kugli BRIKS predstavlja. Mi se nalazimo na evropskom putu i radili smo sa njima po tom pitanju ali moje pitanje je: "Da li vi očekujete da najmoćnije zemlje, koje su odavno priznale nezavisno Kosovo" hoće da urade da nešto da razumeju i poziciju Srbije? Zašto bi? Njihova jedina pozicija Srbije jeste da se usaglasite sa njihovom pozicijom jer su veliki i jaki. Isti je slučaj i sa Amerikom. Nešto nam je lakše sa Trampom jer njihovi ljudi imaju više razumevanja. Ali što se tiče naših vitalnih interesa, mali nam je broj saveznika - rekao je predsednik.
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