CIA OBELODANILA TAJNA DOKUMENTA: Bela kuća 1998. bila upozorena na mogući napad Al Kaide avionom

AMERIČKA Centralna obaveštajna agencija objavila je , na 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra, 69 do sada poverljivih predsedničkih obaveštajnih izveštaja koji pokazuju da je američka obaveštajna služba još 1998. godine upozorila Belu kuću da bi teroristička mreža Al Kaida mogla da usmeri avion napunjen eksplozivom na neki američki grad.

Foto: Samuel Boivin/Alamy/Profimedia

U izveštaju iz septembra 1998. godine, poslatom Beloj kući u vreme kada je Bil Klinton bio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, analitičar Centralne obaveštajne agencije je upozorio na moguć napad Al Kaide na neki američki grad, prenose mediji.



Reč je o najvećoj zbirci dokumenata o napadima 11. septembra koju je Centralna obaveštajna agencija do sada objavila.

Predsednički obaveštajni sažeci spadaju među najstrože čuvane dokumente agencije i obično se objavljuju tek nakon oko 40 godina, kako bi se zaštitili izvori i izbegle moguće diplomatske posledice.

Upozorenja Klintonu i Bušu

Dokumenti ne donose velika nova otkrića, ali detaljno pokazuju koliko je Centralna obaveštajna agencija upozoravala Klintona, a kasnije i bivšeg predsednika Džordža Buša, na nameru Al Kaide i njenog vođe Osame bin Ladena da napadnu SAD.

Oni istovremeno potvrđuju jedan od glavnih zaključaka komisije koja je istraživala napade 11. septembra – da su američke obaveštajne službe kontinuirano upozoravale na Al Kaidu, ali nisu uspele da shvate razmere napada koji se pripremao.

Analitičari Centralne obaveštajne agencije danas priznaju da terorizam pre napada nije bio među glavnim obaveštajnim prioritetima

Informacije o Bin Ladenu i Al Kaidi bile su nepotpune, a među brojnim nejasnim i često protivrečnim upozorenjima bilo je teško prepoznati tragove koji su kasnije postali očigledni.

Kako se dodaje, Centralna obaveštajna agencija je tih godina slala sve više izveštaja o Al Kaidi, ali među zvaničnicima je postojao strah od takozvanog „zamora od upozorenja“, odnosno mogućnosti da stalno ponavljanje neodređenih pretnji umanji njihovu težinu.

Scenario s avionom nije se ponavljao

Upozorenje iz 1998. o avionu napunjenom eksplozivom bilo je poznato istražiteljima napada 11. septembra, ali do sada nije bilo poznato da je ta informacija stigla sve do predsednika SAD, dodaje američka televizijska mreža.

Nakon tog izveštaja, takav scenario više se nije značajnije pojavljivao u upozorenjima Beloj kući.

I Klinton i Buš kasnije su pred komisijom rekli da su bili svesni pretnje Al Kaide.

Komisija je, međutim, zaključila da nijedan od njih nije u potpunosti shvatio koliko bi ljudi ta organizacija mogla da ubije niti koliko brzo bi napad mogao da bude izveden.

Centralna obaveštajna agencija danas navodi da problem nije bio samo nedostatak informacija, već i nemogućnost da se na osnovu brojnih fragmenata informacija zamisli operacija razmera napada 11. septembra.

U jednom od poslednjih obaveštajnih izveštaja pre napada, od 28. avgusta 2001. godine i dalje se upozoravalo da Al Kaida predstavlja pretnju, ali više se nije pominjao napad avionima niti direktan napad na SAD.

U njemu su kao moguće metode navedeni atentati, otmice, napadi raketama i minobacačima, kao i upotreba hemijskog ili biološkog oružja.

Napadi 11. septembra potom su doveli do temeljne reorganizacije američkog bezbednosnog sistema, uključujući osnivanje Ministarstva unutrašnje bezbednosti i jačanje saradnje između Centralne obaveštajne agencije, FBI i drugih bezbednosnih službi.

(Sputnjik)