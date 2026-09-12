SVI SU ČEKALI NJEGOVE REČI KAO OZEBLI SUNCE: Medvedev otkrio da li se sprema ruska invazija na Evropu, pomenuo i mobilizaciju
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su glasine o planovima Rusije da napadne Evropu jednako besmislene kao i tvrdnje da se u Rusiji priprema nova mobilizacija, "Glasine da Rusija priprema neke akcije protiv Evrope ili da uopšte želi da napadne Evropu jednako su besmislene kao i priče o mobilizaciji.
- Nemamo nikakve vojne ciljeve u odnosu na Evropu - rekao je Medvedev tokom radne posete Severozapadnom federalnom okrugu Rusije, prenosi Interfaks. On je ocenio da su tvrdnje da će Rusija "svakog časa napasti Evropu" namenjene, s jedne strane, opravdavanju pomoći Ukrajini, a s druge strane, ostvarivanju onoga što se naziva "geopolitičkim porazom Rusije".
Medvedev je rekao da je Rusija polazila od toga da sa evropskim zemljama "nema šta da deli" i da je uvek bila spremna za ekonomsku saradnju.
- Da bi objasnili zašto troše milijarde dolara i evra na Ukrajinu, koja je Evropljanima praktično nepoznata, oni, naravno, izmišljaju pretnju od Rusije. Tema ruske pretnje najbolji je način da se obezbedi novac za nastavak rata - rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije. Govoreći o glasinama o novoj mobilizaciji u Rusiji, Medvedev je rekao da za njom nema potrebe i ustvrdio da ih Ukrajina širi zbog, kako je naveo, niske popunjenosti ukrajinskih jedinica.
- Mogu odgovorno da kažem: nemamo bilo kakvu potrebu za mobilizacijom - rekao je Medvedev, dodajući da je tempo popunjavanja vojske na osnovu ugovora u okvirima, pa čak i iznad nivoa koji je bio predviđen za početak septembra. On je ocenio i da su glasine o skoroj mobilizaciji usmerene na uznemiravanje stanovništva uoči izbora za Državnu dumu.
- Sve je to laž, obmana i provokacija, samo da bi se uznemirilo stanovništvo, posebno uoči izbora za Državnu dumu. Rukovodstvo zemlje nema nikakve planove u vezi sa tim - zaključio je Medvedev.
(Tanjug)
Preporučujemo
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)