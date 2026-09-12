Fudbal

Nakon debija iz snova, Tošić poručio: Golove posvećujem porodici, imao sam osećaj da ću da ga dam

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 09. 2026. u 10:04

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Fudbaler Železničara Davorin Tošić bio je dvostruki strelac u utakmici 9. kola Superlige Srbije, u kojoj su plavo-beli odmerili snage sa Šabačkom Mačvom.

Након дебија из снова, Тошић поручио: Голове посвећујем породици, имао сам осећај да ћу да га дам

FOTO: FK Železničar

Tošiću su ovo ujedno bili i prvi zvanični golovi u Superligi.

- Kada sam ušao u 70. minutu, kondicioni trener Filip Stojanović i nekoliko igrača mi je reklo da imam šanse da postignem gol. Kada sam postigao prvi, prilikom radovanja, imao sam osećaj da ću imati još jednu šansu da postignem i drugi - što se i desilo. Mnogo sam srećan. 

U Železničar si došao prošle zime, koliko si napredovao u ovom periodu?

- Mogu da kažem da sam prilično napredovao, kako fizički, tako i fudbalski. Ova grupa momaka mi je mnogo pomogla - pre svega, šef stručnog štaba Radomir Koković, kao i ceo stručni štab, ali i kondicioni trener kod kog treniram i privatno. Za ovih šest meseci rekao bih da je zaista veliki napredak. 

Na današnjoj utakmici asistencije su upisali Kvaku Karikari i Nikola Jovanović. 

- Karikari mi je kod prvog pogotka ostavio loptu u grudima i moje je bilo samo da je prosledim u mrežu. Kod drugog gola, Nikola Jovanović je lepo probio po desnoj strani, ja sam ga pozvao, on je ostavio vrhunsku povratnu i ja sam pogodio u gol. 

Kao mlad igrač, kada pratiš utakmice, da li u određenim situacijama prepoznaješ sebe i razmišljaš kako bi ti reagovao? Kada vidiš da igrač propusti priliku, da li pomisliš da bi ti u toj situaciji uspeo da postigneš pogodak?

- Normalno, to svaki igrač ima u sebi, misli da može da reši svaku situaciju. Moje mišljenje je da ja imam vrhunski osećaj za gol. Mnogo ljudi mi je to reklo, a mislim da sam to i pokazao danas.

Na čemu želiš da radiš u narednom periodu da bi taj "instinkt ubica" još više došao do izražaja? 

- Želim iskreno da radim na tim sitnicama koje prave vrhunske igrače. Svakog dana želim jak trening, glava da bude ispravna.

Davorin Tošić je za kraj otkrio i ko su njegovi uzori. 

"- Trenutno mi je najveći uzor Pedri i Dani Olmo iz Barselone. 

Prve golove u karijeri, kako je istakao, posvećuje porodici.

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