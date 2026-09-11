Verovali ili ne: Poznati srpski pevač završio transfer mega zvezde

NEKADAŠNjI fudbaler Čelsija ima novi klub, a u ceo transfer posredovao je nekadašnji srpski reper.

Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia

On je to podelio još ranije putem svog LinkedIn profila, dok e sada pohvalio da je pomagao i u transferu Ziješa u Botafogo.

- Jako smo srećni što smo bili deo u transferu Hakima Zijeha u Botafogo, zajedno sa našim partnerima iz Sport Ekselens Grupe. Želimo Hakimu uspeh u ovom novom poglalju njegove karijere - napisao je Cvija na svom profilu.

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