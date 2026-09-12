Politika

”NA KRAJU SVE ISPLIVA NA VIDELO” Vučić: Odakle Aidi Ćorović desetine hiljada evra

V.N.

12. 09. 2026. u 10:54

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom navoda o finansiranju aktivistkinje Aide Ćorović i blokadera, da državni organi dobijaju dojave od ljudi koji su im davali stotine hiljada evra, dodajući da će poreklo tog novca morati da se objasni poreskim službama.

”НА КРАЈУ СВЕ ИСПЛИВА НА ВИДЕЛО” Вучић: Одакле Аиди Ћоровић десетине хиљада евра

Foto: Printskrin

- Ne znam odakle njoj desetine hiljada evra. Valjda će poreskim organima da objansi. Postoje sada dojave od različitih ljudi koji su im davali stotine hiljada evar pa sad počinju da javljaju nadležnim državnim organima. Na kraju sve ispliva na videlo - rekao je predsednik Vučić. 

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