SAUDIJSKA ARABIJA ZATVORILA KLJUČNI NAFTOVOD POSLE NAPADA DRONOM Er-Rijad i Bagdad tvrde: Napad je došao iz Iraka
NAJVEĆI svetski izvoznik sirove nafte, Saudijska Arabija privremeno je zatvorila naftovod Istok-Zapad nakon napada dronom za koji Bagdad i Rijad tvrde da je potekao iz Iraka.
Saudijsko ministarstvo energetike saopštilo je da je zatvorilo naftovod iz predostrožnosti. Linija je poslednjih meseci premeštala 4 do 5 miliona barela dnevno, što je 4% do 5% globalne ponude, prema podacima kompanija za praćenje brodova i analitičara.
Naftovod dug 1.200 kilometara (745 milja) se proteže preko Arapskog poluostrva pomogao je Saudijskoj Arabiji da zaobiđe brodarski zastoj u Ormuskom moreuzu, gde je tankerski saobraćaj usporen zbog rata između SAD i Irana.
Napad se dogodio u trenutku kada su pripadnici grupe Huti u Jemenu pojačali kontrolu u Crvenom moru, što je dodatno dovelo do energetskog pritiska na obe strane Arapskog poluostrva.
Četiri izvora iz jemenske vlade izjavila su za Rojters da su Huti u petak zauzeli strateški važno ostrvo Perim na ušću Crvenog mora, u moreuzu Bab el Mandeb.
Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman pozvao je Trampa najmanje dva puta u četvrtak da zatraži vojnu pomoć SAD u borbi protiv Huta, saznaje Rojters, potvrđujući raniji izveštaj Aksiosa.
Kako izvori tvrde, Vašington je odgovorio Rijadu rekavši da za sada nisu spremne da preduzmu direktnu vojnu akciju, ali da će pomoći u razmeni obaveštajnih podataka i ciljanju.
Visoki zvaničnik administracije rekao je, pod uslovom anonimnosti, da je Vašington "u kontinuiranom dijalogu sa Saudijskom Arabijom i jemenskom vladom".
(Rojters)
Preporučujemo
HUTI NADOMAK KLjUČNOG OSTRVA: Ako padne Bab el Mandeb, svet će platiti visoku cenu
10. 09. 2026. u 20:11
HUTI ZATRESLI CRVENO MORE: Bab el Mandeb pod našom kontrolom - Slede nova iznenađenja
10. 09. 2026. u 16:47
Iran spreman za intenzivniji rat sa SAD, poručuje zvaničnik
09. 09. 2026. u 20:11
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)