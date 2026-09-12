SAUDIJSKA ARABIJA ZATVORILA KLJUČNI NAFTOVOD POSLE NAPADA DRONOM Er-Rijad i Bagdad tvrde: Napad je došao iz Iraka

NAJVEĆI svetski izvoznik sirove nafte, Saudijska Arabija privremeno je zatvorila naftovod Istok-Zapad nakon napada dronom za koji Bagdad i Rijad tvrde da je potekao iz Iraka.

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Saudijsko ministarstvo energetike saopštilo je da je zatvorilo naftovod iz predostrožnosti. Linija je poslednjih meseci premeštala 4 do 5 miliona barela dnevno, što je 4% do 5% globalne ponude, prema podacima kompanija za praćenje brodova i analitičara.

Naftovod dug 1.200 kilometara (745 milja) se proteže preko Arapskog poluostrva pomogao je Saudijskoj Arabiji da zaobiđe brodarski zastoj u Ormuskom moreuzu, gde je tankerski saobraćaj usporen zbog rata između SAD i Irana.

Napad se dogodio u trenutku kada su pripadnici grupe Huti u Jemenu pojačali kontrolu u Crvenom moru, što je dodatno dovelo do energetskog pritiska na obe strane Arapskog poluostrva.

Četiri izvora iz jemenske vlade izjavila su za Rojters da su Huti u petak zauzeli strateški važno ostrvo Perim na ušću Crvenog mora, u moreuzu Bab el Mandeb.

Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman pozvao je Trampa najmanje dva puta u četvrtak da zatraži vojnu pomoć SAD u borbi protiv Huta, saznaje Rojters, potvrđujući raniji izveštaj Aksiosa.

Kako izvori tvrde, Vašington je odgovorio Rijadu rekavši da za sada nisu spremne da preduzmu direktnu vojnu akciju, ali da će pomoći u razmeni obaveštajnih podataka i ciljanju.

Visoki zvaničnik administracije rekao je, pod uslovom anonimnosti, da je Vašington "u kontinuiranom dijalogu sa Saudijskom Arabijom i jemenskom vladom".

(Rojters)