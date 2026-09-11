Tenis

Muk na "Artur Ešu"! Svi su čekali "sveameričko" finale US opena, a dobili žestoko šamarčinu

М.П.

11. 09. 2026. u 05:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ono što je trebalo da bude istorijski praznik američkog tenisa na US Openu, pretvorilo se u njihovu najveću sportsku noćnu moru.

Мук на Артур Ешу! Сви су чекали свеамеричко финале УС опена, а добили жестоко шамарчину

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Sa dve domaće teniserke u polufinalu poslednjeg Grend slema u sezoni, navijači u Njujorku su već uveliko slavili i kupovali karte za veliko, „sveameričko“ finale. Umesto toga, krcati stadion „Artur Eš“ napustili su u potpunom muku i neverici.

Prvi šok za domaće navijače usledio je kada je prva teniserka sveta, Beloruskinja Arina Sabalenka, rutinski i autoritativno nadigrala treću nositeljku Džesiku Pegulu rezultatom 7:5, 6:2. Pegula je pružila dostojanstven otpor samo u prvom setu, ali protiv brutalne snage i silovitih udaraca aktuelne šampionke jednostavno nije imala nikakve šanse u nastavku meča.

AP Photo/Heather Khalifa

 

Sve nade Amerike tada su položene u njihovu najveću zvezdu i miljenicu nacije, Koko Gof. Izlazak četvrte nositeljke na teren izazvao je delirijum na tribinama, a meč protiv Elene Ribakine počeo je kao iz bajke. Gof je, nošena gromoglasnom podrškom, prohujača kroz prvi set sa 6:3.

Međutim, od tog momenta kreće neshvatljiv pad i potpuni krah. Kako je meč odmicao duboko u njujoršku noć, pritisak domaćeg terena je okovao ruku mlade Amerikanke. Servis joj se potpuno raspao, a broj duplih i neiznuđenih grešaka počeo je vrtoglavo da raste. Sa druge strane mreže, hladnokrvna Kazahstanka je demonstrirala čelične živce. Ribakina je smanjila greške na minimum, strpljivo koristila poklone protivnice i sa dva identična seta – 6:4, 6:4 – ugasila i poslednju nadu na tribinama.

Photo: Marijan Murat/dpa via AP

 

Ova košmarna noć u potpunosti je uništila snove domaćina i promenila istoriju turnira. Umesto velikog američkog slavlja, subotnje finale US Opena doneće nam reprizu epskih teniskih bitaka i direktan okršaj dve trenutno najdominantnije sile u ženskom tenisu – Arine Sabalenke i Elene Ribakine.

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI