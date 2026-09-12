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IZBIO POŽAR U SKLADIŠTU FABRIKE MUNICIJE: Sve ekipe na terenu, oglasio se bugarski MUP

Tanjug

12. 09. 2026. u 08:23

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POŽAR je izbio u skladištu fabrike za proizvodnju municije u blizini sela Gornji Vrapčišta, u oblasti Gabrovo, između gradova nalazi između Trjavne i Careve livade, saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

ИЗБИО ПОЖАР У СКЛАДИШТУ ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ: Све екипе на терену, огласио се бугарски МУП

Unsplash/Ilustracija

Požar je izbio oko 23.20 časova, a plamen i dim bili su vidljivi i iz Velikog Trnova.

Zbog incidenta aktiviran je sistem BG Alert, prenosi bugarska agencija BTA.

Prema informacijama nadležnih, nema opasnosti po stanovništvo u obližnjim naseljima, dok je najbliže naselje udaljeno više od jednog kilometra od objekta.

Područje oko skladišta je ograđeno, a u objektu nema ugroženih radnika jer su svi zaposleni evakuisani.

Tri vatrogasne ekipe prate situaciju i preduzimaju mere za bezbedno stavljanje požara pod kontrolu.

Bugarski ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev i glavni sekretar Ministarstva Ljubomir Nikolov trebalo bi da obiđu mesto incidenta i provere organizaciju intervencije.

Nadležni su najavili izjavu za medije u 11 časova kod sela Careva Livada.

Guvernerka oblasti Gabrovo Kristina Sidorova ranije je potvrdila da je požar izbio u skladištu kompanije EMKO za municiju u selu Gornji Vrapčišta.

Ovo je drugi sličan incident u kratkom periodu.

Požar je 10. avgusta izbio u skladištu municije fabrike EMKO kod sela Belica, u opštini Trjavna. Okružno tužilaštvo u Gabrovu saopštilo je prošle nedelje da se i dalje intenzivno prikupljaju dokazi i proveravaju sve verzije o uzroku tog požara.

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