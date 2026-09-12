IZBIO POŽAR U SKLADIŠTU FABRIKE MUNICIJE: Sve ekipe na terenu, oglasio se bugarski MUP
POŽAR je izbio u skladištu fabrike za proizvodnju municije u blizini sela Gornji Vrapčišta, u oblasti Gabrovo, između gradova nalazi između Trjavne i Careve livade, saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Požar je izbio oko 23.20 časova, a plamen i dim bili su vidljivi i iz Velikog Trnova.
Zbog incidenta aktiviran je sistem BG Alert, prenosi bugarska agencija BTA.
Prema informacijama nadležnih, nema opasnosti po stanovništvo u obližnjim naseljima, dok je najbliže naselje udaljeno više od jednog kilometra od objekta.
Područje oko skladišta je ograđeno, a u objektu nema ugroženih radnika jer su svi zaposleni evakuisani.
Tri vatrogasne ekipe prate situaciju i preduzimaju mere za bezbedno stavljanje požara pod kontrolu.
Bugarski ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev i glavni sekretar Ministarstva Ljubomir Nikolov trebalo bi da obiđu mesto incidenta i provere organizaciju intervencije.
Nadležni su najavili izjavu za medije u 11 časova kod sela Careva Livada.
Guvernerka oblasti Gabrovo Kristina Sidorova ranije je potvrdila da je požar izbio u skladištu kompanije EMKO za municiju u selu Gornji Vrapčišta.
Ovo je drugi sličan incident u kratkom periodu.
Požar je 10. avgusta izbio u skladištu municije fabrike EMKO kod sela Belica, u opštini Trjavna. Okružno tužilaštvo u Gabrovu saopštilo je prošle nedelje da se i dalje intenzivno prikupljaju dokazi i proveravaju sve verzije o uzroku tog požara.
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