NIKEZIĆ SE OBRATIO PREDSEDNIKU POVODOM SMANJENJA AKCIZA, A SINIŠA MU JE ODGOVORIO: "Ja ću mu još jednom objasniti.."

SINIŠA MALI odgovorio je na komentar Dušana Nikezića o smanjenju akciza.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

- Dušan Nikezić, potpredsednik SSP-a, je već toliko puta pokazao da ne zna baš ništa o javnim finansijama, da zaista postaje mučno objašnjavati mu zašto su im građani pokazali šta misle o njihovom upravljanju državom.

Ali nema veze, pokazaće im opet, a ja ću mu još jednom objasniti.

Akciza na dizel smanjena je za 25%, sa 74,04 na 55,53 dinara po litru, što znači da se država odrekla 18,51 dinara akcize na svakom litru goriva. Čak i ako se uzme povećanje maloprodajne cene sa 198 na 234 dinara, dodatni PDV sadržan u toj razlici iznosi svega 6 dinara po litru. Dakle, dodatni PDV ne pokriva ni trećinu smanjenja akcize, a kamoli „praktično ceo“ gubitak prihoda.

Uz to, porede se dve metodološki različite stvari.

Fiskalni trošak smanjenja akcize računa se u odnosu na scenario u kojem akciza nije smanjena, dok se rast PDV-a pripisuje povećanju cene goriva izazvanom pre svega snažnim rastom cena nafte na svetskom tržištu. Država je od 15. marta 2026, početka rata na Bliskom istoku, reagovala smanjenjem akciza, a taj gubitak prihoda zaključno sa avgustom je iznosio 22,3 milijarde dinara. Upravo zbog tog spoljnog cenovnog šoka država je smanjila akcizu za 25% u septembru, dalje preuzimajući veliki deo tereta na budžet kako bi ublažila rast cene za građane i privredu.

Konačno, nije tačno ni da je šest navedenih država EU već uvelo porez na ekstra profit naftnih kompanija u 2026. godini. Šest država zatražilo je da se na nivou EU razmotri uvođenje takvog mehanizma, što nije isto što i njegovo uvođenje.

Činjenica je da su cene goriva trenutno visoke, upravo zbog snažnog spoljnog energetskog šoka. Ali je takođe činjenica da država u takvoj situaciji nije povećala svoje zahvatanje, već je akcizu na gorivo smanjila za 25%.

Tvrdnja da država na rastu cena „masno zarađuje“, dok istovremeno svesno smanjuje poreski prihod po svakom prodatom litru goriva, jednostavno ne odgovara fiskalnoj aritmetici.

Ni istini, ako uopšte marite za nju... A nismo primetili da ste vi dok ste bili na vlasti marili o bilo čemu osim o ličnom bogaćenju.

Znamo sve, a znaju i građani i to će vam pokazati 25. oktobra.

Nije još puno ostalo. Napredak Srbije nećete zaustaviti ovakvim neznanjem i bahatošću. Nećemo vam dozvoliti. Istine radi - navodi se u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.



