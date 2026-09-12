Neverovatne scene na US openu! Šelton postavio istorijski rekord, on mu odmah poništen
Ispisao je Ben Šelton istoriju na US openu. Osmi nosilac je pobedom na Frensisom Tijafoom rezultatom 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 izborio prvo grend slem finale.
On će se u meču za titulu boriti protiv Aleksandera Zvereva. Tako će imati priliku da postane prvi Amerikanac sa trofejem u Njujorku još od Endija Rodika kome je to pošlo za rukom 2003. godine.
Posebno se govori o Amerikančevom servisu. Šelton je u jednom trenutku, naizgled postavio rekord po brzini servisa. Pri rezultatu 6:4, 3:6, 2:1, na semaforu je prvo prikazana neverovatna brzina od 158 milja na sat, odnosno oko 254 km/h.
Ipak, podatak je ubrzo ispravljen. Houk-aj i USTA potvrdili su da je servis zapravo išao 144 milje na sat, odnosno oko 232 kilometra na sat, pa rekord nije oboren.
Ben Šelton je tokom meča imao servis od 240 kilometara na sat, a meč je završio sa impresivnih 20 asova.
Zanimljivo, Šelton je postao i prvi tamnoputi Amerikanac posle Artura Eša 1972. godine koji je stigao do finala US Opena.
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