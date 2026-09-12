"BORBA PROTIV TERORIZMA NE SME BITI TALAC GEOPOLITIČKOG SUKOBLJAVANJA" Nebenzja: Nijedna država sama ne može tome da se suprotstavi

GEOPOLITIČKA konfrontacija ne bi trebalo da bude prepreka borbi protiv terorizma, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

„Međunarodni odnosi trenutno prolaze kroz težak period. Stavovi država se značajno razlikuju po mnogim pitanjima. Ipak, borba protiv terorizma ne sme postati talac geopolitičkih sukobljavanja. Cena slabljenja saradnje u ovoj oblasti ne meri se političkim merilima, već ljudskim životima“, rekao je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN povodom obeležavanja 25. godišnjice terorističkih napada izvedenih 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ruski diplomata je istakao da „teroristička pretnja nije nestala“, već, naprotiv, „postaje višeslojna i prilagodljiva“.

„Ostaje aktuelno pitanje stranih terorista-militanata koji mogu da prenesu borbeno iskustvo stečeno u jednom regionu u drugi. Istovremeno se menjaju i sredstva koja teroristi koriste. Savremene tehnologije im omogućavaju da vrbuju pristalice, šire propagandu, prikupljaju sredstva, koordinišu akcije i planiraju napade dok se nalaze na hiljade kilometara daleko“, rekao je Nebenzja, napominjući da terorističke grupe sve više koriste digitalne finansijske instrumente, dronove i veštačku inteligenciju.

Sve ove pretnje, prema njegovom mišljenju, imaju transnacionalni karakter i zahtevaju koordinisan međunarodni odgovor.

„Nijedna država, bez obzira na kapacitete koje poseduje, nije sposobna da se sama efikasno suprotstavi terorizmu“, uveren je diplomata.

Nebenzja je istakao da Rusija dosledno podržava depolitizovanu saradnju u borbi protiv terorizma, zasnovanu na normama i principima međunarodnog prava.

„Pravovremena i neprekidna razmena informacija, pravna pomoć, kontakti na radnom nivou između nadležnih organa i zajedničko osmišljavanje odgovora na terorističke taktike koje se neprestano menjaju moraju ostati prioritet. Teroristi uvek nastoje da iskoriste podele, nepoverenje i nedostatak koordinacije među državama. Naš odgovor mora biti upravo suprotan: jedinstvo pristupa, međusobno poverenje i spremnost na zajedničko delovanje kada je reč o zaštiti ljudskih života i osiguravanju zajedničke bezbednosti. To je jedna od ključnih pouka događaja od 11. septembra i naša dužnost prema onima čijeg se stradanja danas sećamo“, ocenio je diplomata, ističući da teroristima u septembru 2001. godine nije pošlo za rukom da „podele društva i unesu razdor među države“.

On je podsetio da je međunarodna zajednica tada uspela da se ujedini suočena sa zajedničkom tragedijom.

„Savet bezbednosti je reagovao brzo i odlučno. Već 28. septembra 2001. godine jednoglasno je usvojio značajnu Rezoluciju 1373, kojom je osnovan Komitet Saveta za borbu protiv terorizma. Taj dokument je postao kamen-temeljac savremenog međunarodnog sistema za borbu protiv terorizma. Rusija je podržala tu i druge ključne odluke Saveta bezbednosti UN donete kao odgovor na terorističke napade i uključila se u praktičnu saradnju u borbi protiv terorizma“, zaključio je Nebenzja.

(Sputnjik)