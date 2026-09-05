Svet

NOVI ANTIRUSKI FRONT: Letonija i Litvanija zatvaraju put ruskom žitu

P. Đurđević

05. 09. 2026. u 11:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RIGA i Viljnus razmatraju obustavljanje tranzita žitarica iz Rusije, javljaju mediji, pozivajući se na zvaničnike.

НОВИ АНТИРУСКИ ФРОНТ: Летонија и Литванија затварају пут руском житу

Foto: JLK / Alamy / Profimedia

- Letonija i Litvanija razmatraju obustavljanje isporuka ruskog žita preko svojih luka - navodi se u članku.

Prema izvorima, uključujući i sekretara za štampu letonskog premijera, Riga planira da u utorak razmotri potpunu zabranu takvih ruta.

U međuvremenu, litvanski premijer Mindaugas Sinkjavičijus rekao je agenciji da, ako se uvedu ograničenja, tranzit žitarica između Kalinjingradske oblasti i drugih ruskih regiona preko baltičke republike neće biti pogođen.

Prema rečima ministarke poljoprivrede Oksane Lut, prošle godine Rusija je izvezla približno 80 miliona tona hrane, u vrednosti od 41,5 milijardi dolara.

Moskva je više puta izjavila da će se izboriti sa pritiskom sankcija, koji je počeo pre nekoliko godina i nastavlja da raste.

Vlasti su primetile da neprijateljskim državama nedostaje hrabrost da priznaju neuspeh takve politike.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije
Svet

0 3

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.

04. 09. 2026. u 23:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

“UKRAJINCI MOLE DA PRESTANEMO SA NAPADIMA” Putin objavio da je Kijev pred kapitulacijom, Zelenski ga preklinje da Rusi stanu
Svet

0 1

“UKRAJINCI MOLE DA PRESTANEMO SA NAPADIMA” Putin objavio da je Kijev pred kapitulacijom, Zelenski ga preklinje da Rusi stanu

ZAHEV za trodnevni prekid napada na Kijev stigao je iz Ukrajine putem zvaničnih kanala, odnosno obaveštajnih službi i ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa američkim specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, dodajući da od ponoći nije bilo nikakvih udara na Kijev.

05. 09. 2026. u 20:42

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače