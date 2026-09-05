NOVI ANTIRUSKI FRONT: Letonija i Litvanija zatvaraju put ruskom žitu
RIGA i Viljnus razmatraju obustavljanje tranzita žitarica iz Rusije, javljaju mediji, pozivajući se na zvaničnike.
- Letonija i Litvanija razmatraju obustavljanje isporuka ruskog žita preko svojih luka - navodi se u članku.
Prema izvorima, uključujući i sekretara za štampu letonskog premijera, Riga planira da u utorak razmotri potpunu zabranu takvih ruta.
U međuvremenu, litvanski premijer Mindaugas Sinkjavičijus rekao je agenciji da, ako se uvedu ograničenja, tranzit žitarica između Kalinjingradske oblasti i drugih ruskih regiona preko baltičke republike neće biti pogođen.
Prema rečima ministarke poljoprivrede Oksane Lut, prošle godine Rusija je izvezla približno 80 miliona tona hrane, u vrednosti od 41,5 milijardi dolara.
Moskva je više puta izjavila da će se izboriti sa pritiskom sankcija, koji je počeo pre nekoliko godina i nastavlja da raste.
Vlasti su primetile da neprijateljskim državama nedostaje hrabrost da priznaju neuspeh takve politike.
(Sputnjik)
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