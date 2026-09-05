EKSPLOZIJE KOD OSTRVA HARG: Pogođen iranski tanker, u toku evakuacija

U BLIZINI iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu jutros su odjekivale eksplozije, prenela je agencija Fars. Kako je prenela iranska Studentska novinska mreža (SNN), iranski naftni tanker kod ostrva Harg pogođen je raketama.

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Iranski novinski kanal Habar Furi izveštava da su tanker pogodile četiri američke rakete i da je u toku evakuacija. Ostrvo Harg važi za ključni naftni terminal i na njemu se prerađuje oko 90 odsto iranskog izvoza nafte.

Predsednik SAD Donald Tramp prošle nedelje objavio je na društvenoj mreži Truth social snimak generisan veštačkom inteligencijom na kome se vidi kako američke snage napadaju Harg, uz komentar da je ostrvo "razneto u paramparčad".

Nakon toga, generalni direktor iranske Nacionalne naftne kompanije Hamid Bovard rekao je da nikakvih napada nije bilo i Trampove objave nazvao "smešnim". Bovard je podsetio da su američke i izraelske snage u prošlosti više puta bombardovale ovo ostrvo odakle potiče 90 odsto iranskog izvoza nafte, ali ni tada radne aktivnosti nisu prekidane ni na trenutak.

(Tanjug)