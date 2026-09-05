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"AVION JE SLETEO NA AERODROM VNUKOVO": Vitkof i Kušner u Moskvi otvaraju ključnu fazu pregovora za Ukrajinu

V.N.

05. 09. 2026. u 11:11

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POSLOVNI avion, u kojem su verovatno bili izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, stigao je u Moskvu, preneo je ruski Interfaks, pozivajući se na vazduhoplovne vlasti. "Avion je sleteo na aerodrom Vnukovo", rekao je izvor agencije.

АВИОН ЈЕ СЛЕТЕО НА АЕРОДРОМ ВНУКОВО: Виткоф и Кушнер у Москви отварају кључну фазу преговора за Украјину

Foto: Pixabay/Evgeny

Ranije, u petak, Aksios je, pozivajući se na svoje izvore, objavio da je Vitkof i Kušner trebalo da putuju u Moskvu i Kijev ovog vikenda kako bi razgovarali o načinima rešavanja sukoba u Ukrajini. Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je poslao specijalne izaslanike da pregovaraju o rešenju u Ukrajini. Rekao je da je Vašington razvio novu ideju za mogući mirovni sporazum.

TASS je preneo i da bi dvojica izaslanika trebalo da posete i Kijev. Vitkof i Kušner su poslednji put posetili Moskvu u januaru, kada su razgovarali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

(Tanjug)

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