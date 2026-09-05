"PALO" JOŠ JEDNO KLJUČNO MESTO U UKRAJINI: Ruska armija osvojila Kurtovku, nastavlja se ofanziva Moskve
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske trupe oslobodile selo Kurtovka u DNR.
To se navodi u izveštaju odeljenja.
„Jedinice Južne grupe snaga oslobodile su selo Kurtovka u Donjeckoj Narodnoj Republici“, navodi se u saopštenju.
Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske trupe oslobodile naselja Rubežnoje i Novoandrejevka u DNR .
U ruskom napadu na Kamjanske poginule četiri osobe, pet povređeno
U ruskom napadu na Kamjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine poginule su četiri osobe, dok je pet povređeno, saopštio je načelnik Dnjepropetrovske oblasti Oleksandar Ganža.
Tri povređene osobe nalaze se u bolnici, među kojima je i 30-godišnja žena koja je na odeljenju intenzivne nege, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, ruska vojska je izvela napad na industrijsko postrojenje u Kamjanskom.
(RT,Ukrinform)
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