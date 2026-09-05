"PALO" JOŠ JEDNO KLJUČNO MESTO U UKRAJINI: Ruska armija osvojila Kurtovku, nastavlja se ofanziva Moskve

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske trupe oslobodile selo Kurtovka u DNR.

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

To se navodi u izveštaju odeljenja.

„Jedinice Južne grupe snaga oslobodile su selo Kurtovka u Donjeckoj Narodnoj Republici“, navodi se u saopštenju.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske trupe oslobodile naselja Rubežnoje i Novoandrejevka u DNR .

U ruskom napadu na Kamjanske poginule četiri osobe, pet povređeno

U ruskom napadu na Kamjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine poginule su četiri osobe, dok je pet povređeno, saopštio je načelnik Dnjepropetrovske oblasti Oleksandar Ganža.

Tri povređene osobe nalaze se u bolnici, među kojima je i 30-godišnja žena koja je na odeljenju intenzivne nege, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ruska vojska je izvela napad na industrijsko postrojenje u Kamjanskom.

(RT,Ukrinform)