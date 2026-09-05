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PAKAO OD DNJEPROPETROVSKA DO ODESE: Rusi raspalili po ključnim arterijama ukrajinske vojske - evo šta su sve uništili

P. Đurđević

05. 09. 2026. u 09:15

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RUSKE snage su tokom noći izvele grupni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa i logistike koji rade za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПАКАО ОД ДЊЕПРОПЕТРОВСКА ДО ОДЕСЕ: Руси распалили по кључним артеријама украјинске војске - ево шта су све уништили

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

- Tokom noći Oružane snage Ruske Federacije izvele su grupni udar visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama dugog dometa na metalurške kombinate u Dnjepropetrovskoj oblasti, koji obezbeđuju preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, kao i na logističke centre i elektropodstanicu u Nikolajevu, Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti - navodi se u saopštenju.

Naime, u Dnjepropetrovskoj oblasti pogođeni su metalurški kombinat "Dnjeprodzeržinsk" ("Kametstalj") i metalurška fabrika "Dnjepar" ("Dnjeparski metalurški zavod"), koji su najveći dobavljači metalnih proizvoda za vojnu proizvodnju Ukrajine.

Osim toga, u Nikolajevu i Nikolajevskoj oblasti pogođeni su logistički centar koji je korišćen za skladištenje imovine vojne namene i trafostanica "Nikolajevska".

Takođe, u Odeskoj oblasti izveden je napad na logistički centar koji je korišćen za skladištenje imovine vojne namene u naselju Dačno, kao i na morski brod tipa teretnjak za rasuti teret sa naoružanjem i vojnom imovinom za Oružane snage Ukrajine u luci "Černomorsk".

- Uveče 4. septembra u Kijevskoj oblasti pogođeni su logistički centar 'Svjatopetrovski', koji je korišćen za skladištenje vojne imovine, dva punkta za skladištenje i distribuciju goriva za Oružane snage Ukrajine u vojnom naselju Blistavica, na aerodromu Gostomelj - ističe se u saopštenju.

Osim toga, u naselju Brovari pogođen je centar radio i radiotehničkog izviđanja.

(RT Balkan)

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