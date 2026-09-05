IVAN KECOJEVIĆ: „Povratak“ Almerije
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MOJ TIP
subota,
Sosijedad B - Tenerife X2
Hihon - Đirona GG
Seuta - Selta B GG
Valjadolid - Andora 1X
Eldense - Majorka X2
nedelja,
Eibar - Granada 0-2
OVIJEDO - BURGOS 1
Kasteljon - Albasete 3+
ALMERIJA - KADIZ 1
Sabadel - Kordoba GG
Ovijedo je na gostovanju Albaseteu, ne baš nekom dopadljivom igrom, došao do prvenca u sezoni (1:0). Očekujem da pred svojim navijačima protiv Burgosa upiše još jedan trijumf.
Almerija je odlično krenula, savladala Eldense sa 3:0, pa doživela dva vezana poraza. Sada je vreme da se vrati na pobednički kolosek i sruši Kadiz.
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