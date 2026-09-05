Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: „Povratak“ Almerije

Žarko Urošević

05. 09. 2026. u 10:30

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ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: „Повратак“ Алмерије

ronstik / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

Sosijedad B - Tenerife X2

Hihon - Đirona GG

Seuta - Selta B GG

Valjadolid - Andora 1X

Eldense - Majorka X2

nedelja, 

Eibar - Granada 0-2

OVIJEDO - BURGOS 1

Kasteljon - Albasete 3+

ALMERIJA - KADIZ 1

Sabadel - Kordoba GG

Ovijedo je na gostovanju Albaseteu, ne baš nekom dopadljivom igrom, došao do prvenca u sezoni (1:0). Očekujem da pred svojim navijačima protiv Burgosa upiše još jedan trijumf.

Almerija je odlično krenula, savladala Eldense sa 3:0, pa doživela dva vezana poraza. Sada je vreme da se vrati na pobednički kolosek i sruši Kadiz.

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