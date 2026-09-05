KIJEVU SE CRNO PIŠE: Rjabkov otkrio šta Amerika treba da uradi

AMERIČKA administracija bi u traženju rešenja za sukob u Ukrajini trebalo da uzme u obzir stanje na terenu, koje se, prema oceni Moskve, menja na štetu Kijeva, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov komentarišući mogući dolazak specijalnog izaslanika predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiva Vitkofa i zeta Donalda Trampa Džareda Kušnera u Moskvu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Rjabkov je za rusku agenciju TASS rekao da je ključno pitanje da li je američka administracija spremna da se ozbiljno angažuje na pronalaženju stvarnog rešenja za aktuelnu krizu, koje bi uzelo u obzir, kako je naveo, "realnost na terenu", kao i uzroke sukoba.

- Ne radi se samo o prvobitnim uzrocima o kojima stalno govorimo, već i o situaciji koja se neprestano menja i menja se ne u korist Kijeva - rekao je Rjabkov.

On je dodao da nakon samita u Enkoridžu na Aljasci i događaja koji su usledili i dalje postoji niz pitanja o tome da li je Vašington spreman da se u pristupu problemima koji zahtevaju rešavanje drži "zdravih okvira" i da ne podleže trenutnim političkim okolnostima niti uticaju protivnika mirovnog rešenja.

- Ta pitanja su i dalje otvorena - rekao je Rjabkov.

(Tanjug)

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