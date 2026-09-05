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U PROTEKLA 24 ČASA RUSI OSVOJILI NIKANOROVKU I GRUZSKOJE: Nastavlja se ofanziva Mosvke, Zelenski u nikad većem problemu

В.Н.

05. 09. 2026. u 08:23

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RUSKE trupe su osvojile Nikanorovku i Gruzskoe u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Za samo nedelju dana, ruske snage su oslobodile osam naselja i uspostavile kontrolu nad još sedam. Tokom ovog vremena, izvršen je jedan veliki i 17 grupnih udara na mete u Ukrajini. Među pogođenim ciljevima bili su vojno-industrijski kompleksi, logistički centri, skladišta municije i goriva, kao i luke i morski brodovi koje su rasporedile ukrajinske oružane snage.

У ПРОТЕКЛА 24 ЧАСА РУСИ ОСВОЈИЛИ НИКАНОРОВКУ И ГРУЗСКОЈЕ: Наставља се офанзива Мосвке, Зеленски у никад већем проблему

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

Tokom proteklih 24 sata, jedinice grupe snaga „Jug“ osvojile su Nikanorovku u DNR, a borci grupe „Centar“ oslobodili su Gruzskoje. Ovo je objavljeno u dnevnom izveštaju ruskog Ministarstva odbrane o specijalnoj operaciji.

Tokom nedelje od 29. avgusta do 4. septembra, borci Južne grupe snaga takođe su osvojili Iževku (DNR) i zauzeli povoljnije položaje. Naneli su gubitke ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade, motorizovane pešadijske brigade, jurišne brigade, brdsko-jurišne brigade, aeromobilne brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine, brigade morske pešadije i brigade teritorijalne odbrane.

U zoni odgovornosti „Jug“, Kijev je za nedelju dana izgubio više od 1.365 vojnika, 20 oklopnih borbenih vozila, 181 vozilo i 17 poljskih artiljerijskih oruđa.

U istom periodu, borci Centra, pored Gruzskog, oslobodili su Rubižnje i Novoandrijevku (DNR). Pogođene su formacije četiri mehanizovane brigade, aeromobilne, vazdušno-desantne, jurišne i jedne Jegerske brigade, tri jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine, dve brigade morske pešadije i tri brigade Nacionalne garde.

(RT)

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