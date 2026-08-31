Svet

"SAČUVALI SMO 90 ODSTO RAKETNOG ARSENALA, PROIZVODIMO KAO NA TRACI" Iran otkrio da ima raketa kojima može da satre Bliski istok

Симеуновић А. Милош

31. 08. 2026. u 17:53

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IRAN je uspeo da sačuva 90 odsto svog raketnog arsenala, dok tempo proizvodnje raketa premašuje njihovu potrošnju, izjavio je u ponedeljak savetnik komandanta Korpusa islamske revolucionarne garde (KSIR) Mohamad Reza Nagdi.

САЧУВАЛИ СМО 90 ОДСТО РАКЕТНОГ АРСЕНАЛА, ПРОИЗВОДИМО КАО НА ТРАЦИ Иран открио да има ракета којима може да сатре Блиски исток

Foto: AI generated

 - Imamo 90 odsto naših raketa. Raketni arsenal se dopunjuje novim raketama, a tempo njihove proizvodnje premašuje tempo upotrebe - rekao je Nagdi u intervjuu za libansku televiziju Al Majadin.

Iranski zvaničnik je i ranije iznosio tvrdnje da proizvodnja balističkih raketa u zemlji nastavlja da se odvija uprkos ratnim dejstvima. 

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