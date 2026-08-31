MLADA UKRALA ŠOU NA NASTUPU FILIPA MITROVIĆA: Skočila uz njegov veliki hit, snimak sa venčanja postao viralan (VIDEO)

PEVAČ Filip Mitrović proteklog vikenda bio je zadužen za dobru atmosferu na jednom venčanju u Novom Sadu, a slavlje se u jednom trenutku pretvorilo u pravi koncert.

FOTO: Privatna arhiva

Filip i njegov bend nizali su hitove, ali je potpuna euforija nastala kada je pevač zapevao „Ne pričam nikom o tebi“, pesmu koju je obradio sa Sajferom. Već nakon prvih taktova gotovo svi gosti ustali su sa svojih mesta i izašli na podijum.

Ipak, najveću pažnju privukla je mlada. Ne obazirući se na venčanicu, ona je skakala, igrala i uglas pevala svaku reč velikog hita, dok su je okupljeni pratili sa oduševljenjem.

Telefoni su se odmah našli u rukama gostiju, pa je snimak ove atmosfere ubrzo završio na društvenim mrežama, gde je postao viralan. Kadrovi raspevane mlade i prepune bine za igru izazvali su brojne reakcije, a mnogi su komentarisali da ovakvu energiju na svadbi odavno nisu videli.

Popularnost pesme „Ne pričam nikom o tebi“ ne iznenađuje, budući da je već postala veliki regionalni hit i zabeležila više od 11 miliona pregleda.

Filip je tako još jednom pokazao da je dovoljno da zapeva prve stihove svog hita kako bi se čitava sala našla na nogama, a mladenci su dobili snimak i uspomenu o kojoj će se još dugo pričati.