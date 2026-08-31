Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Lamar Stivens sa 16 poena. Žofri Lovernj je postigao 12 poena, dok je Mario Nakić ubacio 11 koševa.
Partizan će sledeću pripremnu utakmicu odigrati 5. septembra protiv Hapoela iz Tel Aviva.
Crno-beli će zatim ugostiti Fuenlabradu i Bešiktaš, od 11. do 13. septembra na Kalemegdanu.
Beogradski klub će generalnu probu za novu sezonu Partizan će imati na memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos" u Atini, u organizaciji Panatinaikosa, 18. i 19. septembra.
Partizan će novu sezonu početi 25. septembra protiv Olimpije iz Milana u Beogradu u prvom kolu Evrolige.
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