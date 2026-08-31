NEOČEKIVANO OTKRIĆE: Učenici PRONAŠLI ostatke vikinške crkve stare oko 1.000 godina

UČENICI privatne škole Gordonstoun u Moreju na severoistoku Škotske otkrili su ostatke građevine za koju arheolozi veruju da je srednjovekovna vikinška crkva stara oko 1.000 godina na nenaseljenom škotskom ostrvu Svona.

Foto: Andrew MacColl / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deset učenika i članova osoblja škole koju je pohađao i britanski kralj Čarls III, učestvovalo je u arheološkoj ekspediciji na malom ostrvu u arhipelagu Orkni, gde su radili zajedno sa profesionalnim arheolozima iz Orkney Research Centre for Archaeology.

Ostaci građevine pronađeni su ispod novijeg objekta, a tokom iskopavanja otkriven je i stepenik za koji se pretpostavlja da je vodio do oltara, prenose mediji.

Na osnovu načina gradnje, rasporeda i orijentacije objekta, kao i činjenice da su zidovi građeni od suvog kamena bez upotrebe maltera ili gline, arheolozi smatraju da bi građevina mogla da potiče iz ranog srednjeg veka.

Postojanje crkve na ostrvu ranije je bilo naznačeno samo na jednoj karti, na kojoj se ruševina navodi pod lokalnim nazivom „Twinly Kirk“.

Pupils from King Charles's former boarding school discover 1,000-year-old Viking church on abandoned Scottish island https://t.co/nFIDskP1hL — Daily Mail (@DailyMail) August 31, 2026

-Kada sam identifikovao lokaciju, u početku se činilo da su preostali zidovi crkve deo novije građevine, jer su tokom godina dograđivani. Međutim, nakon što smo zajedno sa arheolozima iskopali probnu sondu i uklonili rastinje, otkrili smo stepenik neposredno ispod površine, koji vodi do onoga što je verovatno bio oltar crkve, rekao je Dan Meklin, nastavnik i organizator ekspedicije.

On je dodao da na moguću starost objekta ukazuju i drugi elementi, uključujući način njegove izgradnje, raspored i orijentaciju.

-Bio je to poseban trenutak kada smo učenicima potvrdili da su pomogli da se otkrije deo vikinške istorije koji bi mogao da bude star i do 1.000 godina, rekao je Meklin.

Pol Klark, viši rukovodilac projekta u Orkney Research Centre for Archaeology, rekao je da Svona ima dugu i bogatu istoriju koja seže hiljadama godina unazad, ali da je ostrvo do ovog leta bilo veoma malo arheološki istraženo.

-Učenici su pokazali veliko oduševljenje tokom iskopavanja i bio je uzbudljiv trenutak za sve kada smo otkrili ostatke za koje verujemo da predstavljaju ranosrednjovekovnu kapelu, rekao je Klark.

Arheolozi su uzeli uzorke sa lokaliteta, a njihovom analizom trebalo bi da bude utvrđeno više detalja o aktivnostima koje su se odvijale na mestu nekadašnje kapele.

Stručnjaci se nadaju da će pronaći materijal pogodan za radiokarbonsko datiranje, koje bi omogućilo preciznije određivanje starosti objekta.

Učenici su tokom ekspedicije proveli šest dana na ostrvu, a do Svone su putovali oko deset sati. Boravili su u napuštenoj kući koja više od jednog veka nije bila naseljena, bez električne energije, dok su vodu obezbeđivali iz drevnog bunara.

Pored arheoloških radova, deo učenika učestvovao je u obnovi stare kuće, uključujući zamenu poda u nekadašnjoj kući za stočare.

Na ostrvu su istraživali i verovatno praistorijsko naselje u njegovom središtu, kao i kružni jarak za koji se veruje da je mogao predstavljati mesto vikinškog signalnog svetionika.

Učenik Arči Meklin (17), rekao je da mu je najteži deo ekspedicije bilo suočavanje sa visokim temperaturama, dok mu je samo arheološko iskopavanje bilo najzanimljivije.

-Biti u mogućnosti da otkrivamo istoriju u realnom vremenu bilo je neverovatno, rekao je on.

Svona je malo privatno ostrvo u arhipelagu Orkni, udaljeno oko 11 kilometara severno od Džon o’ Groatsa, na krajnjem severu Škotske. Ostrvo danas nema stalne stanovnike, a na njemu živi uglavnom populacija podivljale stoke.

sputnikportal.rs

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