Iznenađenje na US openu: Stefanos Cicipas pobedio šampiona Sinsinatija

GRČKI teniser Stefanos Cicipas daleko je od prave forme, ali to ga nije sprečilo da pomalo neočekivanom pobedom nad Arturom Fisom 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4 otvori US open.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Francuz je u sjajnoj formi stigao u Njujork. Nedavno je osvojio masters u Sinsinatiju i to mu je bio prvi trofej sa turnira iz serije 1.000.

Fis je osvojio prvi set i poveo 3:0 u drugom setu, a zatim je 53. na ATP listi napravio neverovatan preokret. Posebno je bio dobar u trećem i četvrtom setu u kojima je izgubio samo jedan svoj servis gem.

Neverovatno deluje podatak da je 11. igrač sveta ove godine nastupio na tri grend slema i uvek je gubio u prvom kolu. Propustio je samo Australijan open.

Stefanos Cicipas će u drugom kolu US opena igrati protiv Lojda Herisa, tenisera iz Južne Afrike.

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