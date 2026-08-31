SMRTONOSNE "TRAMP" PILULE U HOLANDIJI: Agencija za drogu izdala crveni alarm zbog opasnosti
HOLANDSKI Institut za mentalno zdravlje i zavisnosti "Trimbos" izdao je crveni alarm nakon što su u zemlji otkrivene izuzetno opasne ekstazi tablete sa likom američkog predsednika Donalda Trampa.
Analize su pokazale da sadrže veoma visoku koncentraciju PMMA, supstance slične MDMA koja deluje sporije, ali može dovesti do teškog trovanja, opasnog pregrevanja organizma, grčeva i smrtnog ishoda.
Tablete su u različitim kombinacijama boja predate holandskim centrima sistema DIMS za testiranje, a jedan primerak analizirao je i Holandski forenzički institut. Na prednjoj strani nalazi se Trampov lik, dok su na poleđini oznake "NL" i "Trump".
Poseban rizik kod PMMA predstavlja to što njegovo dejstvo može nastupiti znatno kasnije od očekivanog. Korisnik zbog toga može pomisliti da tableta ne deluje i uzeti još jednu, čime se povećava rizik od predoziranja.
Trimbos upozorava da se posledice mogu pojaviti tek satima kasnije, uključujući mučninu, ubrzan rad srca, konvulzije i opasno visoku telesnu temperaturu.
"Trimbos" je izričito poručio da se ove tablete ne koriste, dok je holandsko Ministarstvo zdravlja navelo da do sada nisu prijavljeni incidenti u kojima je PMMA iz ove serije pronađen u krvi.
Nacionalno upozorenje ipak je izdato zbog ozbiljnog zdravstvenog rizika, posebno tokom sezone festivala.
(Njujork post)
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