SMRTONOSNE "TRAMP" PILULE U HOLANDIJI: Agencija za drogu izdala crveni alarm zbog opasnosti

HOLANDSKI Institut za mentalno zdravlje i zavisnosti "Trimbos" izdao je crveni alarm nakon što su u zemlji otkrivene izuzetno opasne ekstazi tablete sa likom američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Printskrin Iks/New York Post

Analize su pokazale da sadrže veoma visoku koncentraciju PMMA, supstance slične MDMA koja deluje sporije, ali može dovesti do teškog trovanja, opasnog pregrevanja organizma, grčeva i smrtnog ishoda.

Tablete su u različitim kombinacijama boja predate holandskim centrima sistema DIMS za testiranje, a jedan primerak analizirao je i Holandski forenzički institut. Na prednjoj strani nalazi se Trampov lik, dok su na poleđini oznake "NL" i "Trump".

Poseban rizik kod PMMA predstavlja to što njegovo dejstvo može nastupiti znatno kasnije od očekivanog. Korisnik zbog toga može pomisliti da tableta ne deluje i uzeti još jednu, čime se povećava rizik od predoziranja.

Trimbos upozorava da se posledice mogu pojaviti tek satima kasnije, uključujući mučninu, ubrzan rad srca, konvulzije i opasno visoku telesnu temperaturu.

"Trimbos" je izričito poručio da se ove tablete ne koriste, dok je holandsko Ministarstvo zdravlja navelo da do sada nisu prijavljeni incidenti u kojima je PMMA iz ove serije pronađen u krvi.

Nacionalno upozorenje ipak je izdato zbog ozbiljnog zdravstvenog rizika, posebno tokom sezone festivala.

(Njujork post)

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