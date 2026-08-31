GORI FABRIKA DRONOVA U POLJSKOJ: Iz te fabrike se oružjem snabdeva Ukrajina

POŽAR je izbio u poljskoj fabrici dronova, a policija ne isključuje mogućnost podmetanja požara, rekao je novinarima portparol Državne vatrogasne službe Rafal Macejčak.

Danylo Antoniuk / Ukrinform / Avalon / Profimedia

- Požar je izbio u fabrici WB Electronics u Skaržisko-Kameni, koja proizvodi kompozitne strukture i sisteme upravljanja za bespilotne letelice. Nije bio većih razmera. Požar je ugašen za manje od dva sata - rekao je Macejčak.

On je pojasnio da su vatrogasci u jednoj od industrijskih zgrada isključili struju, ugasili požar i aktivirali sistem za odvod dima. Međutim, policija ne isključuje mogućnost da je uzrok požara podmetanje požara.

- Policija radi na licu mesta i ispituje požar. Podmetanje požara nije isključeno - rekla je novinarima portparolka lokalne policije Ana Slavinskaja.

S druge strane, portparol ministra za koordinaciju poljskih obaveštajnih službi , Jacek Dobžinski, izjavio je da su se obaveštajne službe pridružile istrazi.

- Ovo shvatamo veoma ozbiljno i dajemo mu prioritet. Kao i uvek u takvim slučajevima, obaveštajne agencije su aktivno uključene u istragu - rekao je novinarima.

WB Electronics je najveća privatna kompanija za proizvodnju oružja u Poljskoj. Između ostalog, proizvodi bespilotne letelice za vojnu upotrebu. Njeni proizvodi se, između ostalog, isporučuju ukrajinskoj vojsci.

(RIA)