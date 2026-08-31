Svet

SEVALO NAD ORMUZOM, AMERIKANCI OBORENI, IRAN SE ODMAH POHVALIO: Posle udara na baze SAD, još jedna sramota najjaču vojnu silu sveta

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

31. 08. 2026. u 22:04

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LOKALNI iranski mediji izvestili su da je u ponedeljak popodne iznad istočnog dela Ormuskog moreuza oboren još jedan dron MQ-9 Reaper, koji pripada američkim snagama.

СЕВАЛО НАД ОРМУЗОМ, АМЕРИКАНЦИ ОБОРЕНИ, ИРАН СЕ ОДМАХ ПОХВАЛИО: После удара на базе САД, још једна срамота најјачу војну силу света

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Prema izveštajima medija, protivvazdušna odbrana Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), koja deluje u okviru integrisanog sistema protivvazdušne odbrane zemlje, oborila je američki dron, prenosi iranska agencija Mehr. 

Do obaranja je došlo nakon što su američke snage u ranim jutarnjim časovima u ponedeljak izvele napad na ostrvo Larak u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo oštru reakciju Irana.

U znak odmazde, iranske oružane snage ispalile su rakete i lansirale dronove na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iranska obaranja dronova MQ-9 Reaper značajno su smanjila američke zalihe ovih bespilotnih letelica.

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