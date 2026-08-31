SEVALO NAD ORMUZOM, AMERIKANCI OBORENI, IRAN SE ODMAH POHVALIO: Posle udara na baze SAD, još jedna sramota najjaču vojnu silu sveta
LOKALNI iranski mediji izvestili su da je u ponedeljak popodne iznad istočnog dela Ormuskog moreuza oboren još jedan dron MQ-9 Reaper, koji pripada američkim snagama.
Prema izveštajima medija, protivvazdušna odbrana Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), koja deluje u okviru integrisanog sistema protivvazdušne odbrane zemlje, oborila je američki dron, prenosi iranska agencija Mehr.
Do obaranja je došlo nakon što su američke snage u ranim jutarnjim časovima u ponedeljak izvele napad na ostrvo Larak u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo oštru reakciju Irana.
U znak odmazde, iranske oružane snage ispalile su rakete i lansirale dronove na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Iranska obaranja dronova MQ-9 Reaper značajno su smanjila američke zalihe ovih bespilotnih letelica.
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