SEVALO NAD ORMUZOM, AMERIKANCI OBORENI, IRAN SE ODMAH POHVALIO: Posle udara na baze SAD, još jedna sramota najjaču vojnu silu sveta

LOKALNI iranski mediji izvestili su da je u ponedeljak popodne iznad istočnog dela Ormuskog moreuza oboren još jedan dron MQ-9 Reaper, koji pripada američkim snagama.

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Prema izveštajima medija, protivvazdušna odbrana Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), koja deluje u okviru integrisanog sistema protivvazdušne odbrane zemlje, oborila je američki dron, prenosi iranska agencija Mehr.

Do obaranja je došlo nakon što su američke snage u ranim jutarnjim časovima u ponedeljak izvele napad na ostrvo Larak u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo oštru reakciju Irana.

U znak odmazde, iranske oružane snage ispalile su rakete i lansirale dronove na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iranska obaranja dronova MQ-9 Reaper značajno su smanjila američke zalihe ovih bespilotnih letelica.

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