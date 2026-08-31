Politika

BEOGRAD JOŠ JEDNOM MESTO SUSRETA I DIJALOGA: Mali dočekao predsednike Somalije i Gane (FOTO)

T.J.

31. 08. 2026. u 20:05

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PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Srbije, Siniša Mali, dočekao je danas na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" predsednika Savezne Republike Somalije, Hasana Šeika Mohamuda, i izjavio da Srbija neguje odnose sa državama širom sveta.

БЕОГРАД ЈОШ ЈЕДНОМ МЕСТО СУСРЕТА И ДИЈАЛОГА: Мали дочекао председнике Сомалије и Гане (ФОТО)

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Mohamud boravi u Beogradu povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

- Beograd je još jednom mesto susreta i dijaloga, a Srbija nastavlja da gradi i neguje prijateljske odnose sa državama širom sveta - naveo je Mali u objavi na Instagramu.

Foto: Фото: Танјуг/Амир Хамзагић

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Mali je posle predsednika Somalije dočekao i predsednika Republike Gane, Džona Dramanija Mahama. On takođe boravi u Beogradu povodom 65. godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih.

Foto: Фото: Танјуг/Амир Хамзагић

POGLEDAJ GALERIJU

Sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja biće održan sutra u Palati Srbija, a skup će otvoriti predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, i potpredsednica Republike Ugande, Džesika Alupo.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Sastanak Vučića sa potpredsednicom Ugande Džesikom Alupo

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