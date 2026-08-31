PANIKA U KIJEVU I VAŠINGTONU! Britanci tvrde: Putin sprema pakleni plan za eskalaciju rata!

RUSKI predsednik Vladimir Putin, suočen sa zastojem u ratu u Ukrajini i sve većim posledicama sukoba po Rusiju, odlučio je da eskalira rat, ocenjuje britanski nedeljnik "Ekonomist", pozivajući se na izvore bliske Kremlju.

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Izvori bliski Kremlju tvrde da je Putin, posle nekoliko nedelja razmatranja, odlučio da pojača pritisak, kako ne bi pokazao slabost.

Prema navodima britanskog lista, zapadne zemlje sve više su zabrinute zbog mogućeg širenja sukoba. Direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif iznenada je 25. avgusta otputovao u Moskvu, dok su Finska, Nemačka, Rumunija i Slovačka poslednjih nedelja prijavile incidente za koje sumnjaju da su povezani sa ruskim aktivnostima.

Jedan dugogodišnji Putinov saradnik ocenio je da je ruski predsednik Retklifovu posetu Moskvi mogao da protumači kao znak slabosti SAD. Kao primer navodi se poseta tadašnjeg direktora CIA Vilijama Bernsa Moskvi u novembru 2021. godine, kada je upozorio Putina da ne napada Ukrajinu. Rusija je, međutim, tri meseca kasnije pokrenula invaziju.

On je naveo da razlozi za eventualnu eskalaciju nisu samo geopolitički, već da su povezani i sa Putinovim nastojanjem da očuva vlast.

List navodi da se podrška ruskog stanovništva ratu i dalje održava, ali da postoje znaci slabljenja prećutne podrške građana Putinu. Prema istraživanju nezavisnog centra "Levada", 57 odsto Rusa trenutnu situaciju opisuje kao „napetu“, pri čemu ispitanici kao razloge navode rat, broj poginulih, mobilizaciju, napade dronovima i neizvesnost budućnosti.

Izvor je rekao i da je raspoloženje među delom ruske elite još lošije, pri čemu se kao jedan od najvećih problema ne navode samo ekonomija ili vojni neuspeh, već vreme izgubljeno tokom gotovo pet godina rata.

-Postoji sve veći osećaj da je car go, naveo je drugi zvaničnik i dodao da nijedan od ruskih ekonomskih ili političkih problema nije fatalan za Putina jer on ima ekonomske resurse i represivni aparat da se nosi sa tim.

Prema njegovim rečima, završetak rata bez ostvarenja makar minimalnog cilja Moskve, koji list opisuje kao zauzimanje celog Donbasa, ruski predsednik bi mogao da smatra pretnjom sopstvenoj bezbednosti.

-Ruski sistem ima visoku toleranciju na nasilje, ali ne oprašta neuspeh. Verovatno veruje da bi ga okončanje rata bez postizanja čak i minimalnog cilja, zauzimanja celog istočnog regiona Donbasa u Ukrajini, dovelo u fizičku opasnost. 'Obesiće me', rekao je nekim svojim saradnicima u jednom trenutku tokom rata, naveo je izvor.

Ruski izvori tvrde i da je Putin spreman da u borbe pošalje dodatnih 300.000 do 400.000 ljudi, a Rusija bi mogla dodatno da pojača i represiju prema ljudima koje vlast označava kao "unutrašnje neprijatelje".

U slučaju eskalacije, Rusija bi, prema procenama zapadnih obaveštajnih službi mogla da intenzivira hibridno ratovanje i sabotaže protiv saveznika Ukrajine, kao i napade na rute kojima se iz Evrope doprema pomoć Ukrajini.

Zapadne službe strahuju i od mogućih napada na fabrike u Evropi koje proizvode vojnu opremu za Ukrajinu, ali procenjuju da Putin ne želi direktan vojni sukob sa NATO-om, navodi Ekonomist.

Tanjug

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