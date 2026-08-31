Kakve reči Ilića: Trener Partizana izjavom bacio u trans sve navijače "parnog valjka"!
Šef struke kluba iz Humske, Saša Ilić izjavio je posle pobede protiv OFK Beograda (3:1) da je njegova ekipa došla do izuzetno značajna tri boda.
Legendarni as na klupi "parnog valjka" je dodao da će se crno-beli dobro spremiti za predstojeći 180. Večiti derbi protiv Crvene zvezde.
"Zadovoljan sam rezultatom jesam, znamo svi na kojoj smo poziciji bili. Ova tri boda su izuzetno značajna za nas. Ušli smo konfuzno u utakmicu, OFK je promašio jednu ozbiljnu šansu, Krunić je odbranio. Posle toga je bila bolja energija i igra. Poslednjih 20 minuta nije bilo na nivou na kojem treba da igramo, mogu da razumem zbog umora protiv Hetafea", rekao je Ilić posle meča za TV Arena sport.
On je naveo da će utakmica protiv Crvene zvezde biti izuzetno teška.
"Navijači treba da znaju da će naši igrači dati više od svog maksimuma, igramo protiv prvoplasirane ekipe na njihovom stadionu. Ostalo je još pet, šest dana do te utakmice, pripremićemo se", izjavio je Ilić.
Partizan se trenutno nalazi na 11. mestu na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova i utakmicom manje.
Crno-beli će u nedelju gostovati Crvenoj zvezdi u osmom kolu Superlige i 180. Večitom derbiju.
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