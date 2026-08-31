UZBUNA U KIJEVU! Oglasio se pukovnik Ignat: Ruske mlazne zveri NAPADAJU PETOSTRUKO JAČE!

U JULU 2026. godine, Rusija je pet puta povećala upotrebu bespilotnih letelica na mlazni pogon protiv Ukrajine u poređenju sa junom, kazao je poslednjeg dana avgusta pukovnik Jurij Ignat, načelnik Odeljenja za komunikacije Komande vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je ovo tokom teletona, prenosi Interfaks-Ukrajina.

Foto: militarywatchmagazine.com

Prema njegovim rečima, u poslednja četiri dana, ukrajinske snage su zabeležile više od 1.500 dronova, od kojih je oko 800 bilo na mlazni pogon.

Ukupna efikasnost ukrajinske protivvazdušne odbrane bila je oko 90%, ali su bespilotne letelice na mlazni pogon ređe presretane.

Ignat je napomenuo da je Rusija počela aktivno da koristi bespilotne letelice na mlazni pogon u julu.

Tokom meseca, njihov broj se pet puta povećao u poređenju sa junom. Ruske snage su takođe povećale upotrebu bespilotnih letelica tipa Banderol, koje kombinuju karakteristike drona i rakete.

Prema rečima portparola Ratnog vazduhoplovstva, nove bespilotne letelice na mlazni pogon je znatno teže presreti zbog njihove velike brzine.

Neka od ovih vozila mogu dostići brzinu od oko 600 km/h, dok ukrajinski dronovi presretači trenutno dostižu približno 300 km/h i fizički ne mogu da sustignu takve ciljeve.

Još jedan izazov je visina na kojoj lete bespilotne letelice na mlazni pogon — oko 5 km.

Kao rezultat toga, one deluju van efektivnog dometa mobilnih vatrenih timova i prenosivih sistema protivvazdušne odbrane.

Jurij Ignat pripisuje povećanu upotrebu bespilotnih letelica na mlazni pogon visokoj efikasnosti ukrajinske protivvazdušne odbrane protiv dronova „Šahed“. Prema njegovim rečima, Rusija pokušava da pređe na složenije i brže sisteme napada koji zahtevaju širi spektar mogućnosti presretanja.

To potvrđuje i povećana upotreba krstareće rakete S8000 „Banderol“ od strane ruske vojske. Rusija trenutno proizvodi raketu brzinom od približno 80 jedinica mesečno.

Stručnjaci klasifikuju S8000 Banedrol kao malu krstareću raketu ili mlaznu municiju koja kombinuje karakteristike kamikaze drona i rakete. Njegovi konstruktori su je razvili sa fokusom na minimiziranje troškova i pojednostavljivanje proizvodnje, uz zadržavanje dovoljnih mogućnosti za pogađanje ciljeva na operativnoj dubini.

Po izgledu i aerodinamičkoj konfiguraciji, oružje podseća na minijaturnu krstareću raketu, sa dizajnom koji uključuje zahteve niske uočljivosti. Trup je dugačak približno 5 metara, sa prečnikom tela od oko 30 centimetara. Raketa ima sklopiva krila i stabilizatore raspona od oko 2,2 metra. Ovo joj omogućava da se transportuje u sklopljenoj konfiguraciji ili montira na spoljne stubove nosača aviona.

Mali prečnik tela i upotreba kompozitnih materijala smanjuju radarski presek cilja. Zbog toga je radarskim stanicama teže da detektuju raketu, posebno kada leti na izuzetno malim visinama, gde može da koristi teren za prikrivanje.

militarnyi.com

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