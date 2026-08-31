PUTIN SE OGLASIO I PORUČIO: Rusija ide ka KRAJU RATA u Ukrajini!

RUSIJA se kreće u pravcu okončanja ukrajinskog sukoba, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sastanku sa indijskim premijerom Narendrom Modijem na marginama samita ŠOS-a, prenose RIA Novosti.

Foto: Tanjug/AP/Yury Kochetkov

Šef indijske vlade se tokom razgovora, između ostalog, dotakao teme Ukrajine. On je izjavio da je neophodno da se svi problemi rešavaju mirnim putem i pozvao da se "upravo u tom pravcu" nastavi. Modi je predložio da se o svim tim pitanjima razgovara i izrazio očekivanja uoči Putinove predstojeće posete samitu BRIKS-a u Nju Delhiju u septembru.

-Hvala vam mnogo, poštovani premijeru. Mi se upravo tim putem i krećemo, rekao je Putin nakon Modijevog obraćanja.

Modi je istakao da se "Indija zalaže da se svi problemi rešavaju mirnim putem jer je to potrebno čitavom čovečanstvu".

(rt.rs)

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