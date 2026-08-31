65 GODINA OD PRVE KONFERENCIJE POKRETA NESVRSTANIH OBELEŽENO I NA KULI BEOGRAD: Prelepi prizori sa Beograda na vodi
NA Kuli Beograd obeleženo je 65 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.
Snimak je jako moćan.
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