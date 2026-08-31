Politika

65 GODINA OD PRVE KONFERENCIJE POKRETA NESVRSTANIH OBELEŽENO I NA KULI BEOGRAD: Prelepi prizori sa Beograda na vodi

В.Н.

31. 08. 2026. u 21:49

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NA Kuli Beograd obeleženo je 65 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

65 ГОДИНА ОД ПРВЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПОКРЕТА НЕСВРСТАНИХ ОБЕЛЕЖЕНО И НА КУЛИ БЕОГРАД: Прелепи призори са Београда на води

Foto: Printskrin

Snimak je jako moćan. 

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