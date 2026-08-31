MOSKVA je spremna da primi Vladimira Zelenskog radi pregovora o ukrajinskom sukobu, a stav Rusije po ovom pitanju se nije promenio.

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Trilateralni sastanak je potreban samo da bi se finalizovali pregovori, rekao je za ruske medije portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

-Predsednik (Rusije Vladimir) Putin rekao je da ako (Vladimir) Zelenski želi pregovore, može doći u Moskvu. Ali ako govorimo o samitu (trilateralnom sastanku), on je potreban samo kako bi se finalizovali određeni sporazumi. A same sporazume, naravno, treba pripremiti tokom veoma složenih pregovora. Ništa se nije promenilo“, istakao je Peskov.

Pored toga, portparol ruskog lidera naglasio je da Rusija pozdravlja napore svake zemlje sposobne da doprinese rešavanju ukrajinskog sukoba.

-Pozdravljamo napore svake zemlje koja je sposobna da na neki način doprinese (rešavanju sukoba), ali kijevski režim za sada nije sklon, da tako kažem, da podlegne uticaju bilo kakvih posrednika, ukazao je portparol Kremlja.

Peskov je takođe napomenuo da je Turska jedna od zemalja koja je uvek izražavala spremnost da olakša mirovni proces.

Rusija je više puta saopštila da je spremna za traženje pregovaračkog rešenja ukrajinske krize, oslanjajući se na dogovore koje su ruski i američki predsednik postigli na samitu na Aljasci, uključujući rešavanje prvobitnih uzroka sukoba u vidu pretnji po nacionalnu bezbednost Rusije.

Pokušaji destabilizacije pred izbore za Državnu dumu

Rusija već ima značajno iskustvo u suprotstavljanju pretnjama koje dolaze od evropskih zemalja tokom održavanja izbora, naveo je Peskov.

-Očigledno je da su pokušaji mešanja u naša unutrašnja pitanja uvek postojali, da postoje i da će ih biti. Mi, bez sumnje, već imamo veliko iskustvo u suprotstavljanju tim napadima, zaključio je Peskov.

Ranije je Spoljna obaveštajna služba Rusije saopštila da se zapadne zemlje uveliko pripremaju za izbore u Rusiji. Evropska unija sprovodi široku strategiju za destabilizaciju situacije u zemlji uoči Jedinstvenog dana glasanja u septembru.

Prema rečima zamenika predsednika izborne komisije ruskog Ministarstva spoljnih poslova Maksima Rajdera, ruske vlasti ne isključuju mogućnost provokacija u inostranstvu tokom predstojećih izbora za Državnu dumu, u kojima bi mogli da učestvuju ukrajinski aktivisti i lokalne organizacije.

sputnikportal.rs

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