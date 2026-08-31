"Delije" su u šoku! Pojačava klub koji će igrati protiv Zvezde u Ligi konferencija!

Neočekivani transfer napadač crveno-belih.

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Crvena zvezda je gotovo završila transfer Džeja Enema u Bolonju, ali se napadač neće zadržati na "Dal Ari".

Naime, šampion Srbije prodao je Italijanima bivšeg igrača OFK Beograda i đaka slavnog Ajaksa, za 6.000.000 evra, međutim, Holanđanin se neće zadržati u Seriji A.

Prema navodima Đanluke di Marsija, Bolonja će Enema proslediti na pozajmicu u Lugano, sa kojem će crveno-beli odmeriti snage 15. oktobra u Švajcarskoj.

Crvena zvezda je Enema otkupila od OFK Beograda za 2.000.000 evra, ali se prvobitno nadala cifri od 10.000.000 evropskih novčanica. Potom je zahtev spušten na 8.000.000, a na kraju je posao završen za 6.000.000 evra, uz procente od sledećeg transfera Holanđanina.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Enem je u dresu srpskog šampiona upisao 22 meča i dao sedam golova, uz tri asistencije. U kvalifikacijama za Ligu šampiona je odigrao samo 62 minuta, postigao je samo jedan gol na šest utakmica u tekućoj sezoni, protiv Novog Pazara na "Marakani".

Enem je ponikao u AZ Alkmaru, a stasao u omladinskoj školi Ajaksa. Ipak, u Amsterdamu nije dobio pravu šansu, pa je otišao u Veneciju. Na kraju, pronašao je sebe u OFK Beogradu, odakle se preporučio Crvenoj zvezdi. Sa Bolonjom je potpisao ugovor do leta 2030. godine, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.

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