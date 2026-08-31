RUMUNIJA BI BILA PRVA NA UDARU, KOMŠIJE U ZEBNJI PRIŽELJKUJU JEDNO: Hitno se oglasio ministar odbrane zbog straha od invazije Rusije na NATO
MINISTAR odbrane Rumunije Radu Miruta izjavio je 30. avgusta da ne veruje da Moskva namerava da napadne neku državu članicu NATO-a, napominjući da i druge saveznice dele takvu procenu, prenosi rumunski medij Digi24.
Njegove reči usledile su usred obnovljenih rasprava o potencijalnoj ruskoj pretnji granicama NATO-a, nakon što je direktor CIA Džon Retklif 25. avgusta posetio Moskvu i, prema izveštajima, upozorio Kremlj na moguće neprijateljske operacije protiv Alijanse.
- Ne mislim da Rusija ima bilo kakvu nameru da napadne neku državu članicu NATO-a - rekao je Miruta za Digi24.
Rumunija deli granicu sa Ukrajinom dugu 614 kilometara i više puta je bila izložena narušavanju svog vazdušnog prostora ruskim dronovima, uključujući i jedan incident u maju, kada je, prema izveštajima, dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galacu, pri čemu su povređene dve osobe.
Ministar odbrane je naglasio da Rumunija i njeni saveznici razmenjuju obaveštajne podatke i da, na osnovu njihovih analiza, „danas nema nikakvih pokazatelja (da postoji pretnja od napada)“.
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