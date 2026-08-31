RUSKA ATOMSKA GRDOSIJA SPREMNA ZA SLUŽBU: „Admiral Nahimov“ završio ispitivanja, nosi hipersonične rakete „Cirkon“ i S-400

Ruska nuklearna teška krstarica „Admiral Nahimov“ završila je ispitivanja na moru i očekuje se da će biti uvedena u aktivnu službu u narednim nedeljama. Ovo predstavlja veliku prekretnicu za rusku brodograditeljsku industriju, Severnu flotu i celokupnu ratnu mornaricu, budući da je remont i modernizacija ove krstarice bio ubedljivo najambiciozniji program pokrenut za postsovjetsku površinsku flotu.

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„Admiral Nahimov“ je dugačak 251 metar i ima deplasman od oko 28.000 tona pri punom opterećenju, što ga čini ubedljivo najvećim i najnaoružanijim površinskim borbenim brodom na svetu.

Brod je ponovo porinut 25. jula 2025. godine, a potom je u avgustu 2025. isplovio na sopstveni pogon prvi put posle 28 godina. Završnu fazu ispitivanja na moru započeo je 1. juna, a 21. jula je potvrđeno da se vratio u luku Severodvinsk nakon još jedne faze testiranja. Glavnokomandujući Ruske ratne mornarice, admiral Aleksandar Moisejev, krajem jula je potvrdio da je krstarica u završnoj fazi testiranja nakon modernizacije, uz sveobuhvatne provere pre zvaničnog prijema u službu. On je dodao da će brod ući u službu pre kraja 2026. godine.

Grdosija klase „Kirov“ i njene tehničke mogućnosti

Krstarica „Admiral Nahimov“ predstavlja nasleđe iz vremena kada je Rusija imala vodeću industriju u svetu za izgradnju naprednih površinskih borbenih brodova, pri čemu se ne očekuje da će u toj zemlji tokom narednih nekoliko decenija biti izgrađen brod sličnih kapaciteta.

Yesterday, the heavy nuclear-powered battlecruiser Admiral Nakhimov (080), Project 11442M of the Russian Navy, entered the final phase of its sea trials. pic.twitter.com/7p4DV3OhJK — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) June 2, 2026

Krstarice klase „Kirov“ nisu samo velike, već i izuzetno složene i sofisticirane. Dizajnirane su sa vrhunskim smeštajnim kapacitetima za posadu kako bi omogućile veoma duga krstarenja na moru. Brod pokreću dva nuklearna reaktora tipa KN-3 sa vodom pod pritiskom, koji napajaju parne turbine snage oko 140.000 konjskih snaga. Ovo značajno smanjuje potrebu za dopunom goriva, dok kapaciteti za smeštaj do tri teška helikoptera omogućavaju snabdevanje i iz vazduha.

Naoružanje: Hipersonični „Cirkon“ i sistem S-400

Sposobnost „Admirala Nahimova“ da se bori protiv aviona i raketa posebno je impresivna. Brod u svom sastavu ima integrisana čak tri diviziona sistema S-400, sa ukupno 96 protivavionskih raketa dugog dometa.

Pored toga, poseduje i 80 ćelija za krstareće rakete, uključujući i novu hipersoničnu raketu „Cirkon“, koja nema analog na Zapadu. Nuklearni pogonski sistem takođe omogućava izuzetne brzine — sa maksimalnom brzinom od oko 32 čvora, krstarica može bez problema da pretekne skoro svaku aktiviranu krstaricu, razarač, fregatu, amfibijski desantni brod ili nosač aviona u sastavu NATO mornarica.

🇷🇺⚓ Nei mari del Nord si è conclusa una fase cruciale per il ripristino della capacità operativa di una delle navi di superficie più potenti della Marina russa. L'incrociatore lanciamissili a propulsione nucleare pesante Project 11442M Admiral Nakhimov (numero di scafo 080)

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Skupoceno renoviranje i otkazivanje modernizacije „Petra Velikog“

Modernizacija „Admirala Nahimova“ pokazala se znatno težom nego što se očekivalo. Iako su ugovori potpisani još 2013. godine, remont se pretvorio u potpunu rekonstrukciju broda. Gotovo svaki borbeni sistem, senzor, elektronski sklop, kablovska mreža i veći deo unutrašnjih mašina morali su da budu zamenjeni.

Troškovi su se, prema izveštajima, povećali nekoliko puta, dok su rokovi završetka pomerani sa prvobitnog plana za 2018. godinu na morska ispitivanja u periodu 2025–2026. Projekat je više od jedne decenije trošio ogromna finansijska i industrijska sredstva, što je na kraju dovelo do otkazivanja plana da se druga krstarica ove klase, „Petar Veliki“, modernizuje po istom standardu.

(Militari voč)