Svet u suzama! Gotovo je: Mesi završio karijeru!

Argentinac doneo tešku odluku.

FOTO: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine. Lionel Mesi (39), neće više igrati za nacionalni tim.

Kako je objavio poznati fudbalski insajder, Fabricio Romano, po mnogima, najbolji fudbaler u istoriji odlučio je da se posle Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, odnosno, poraza njegove selekcije u finalu od Španije oprosti od "Gaučosa".

🚨🇦🇷 BREAKING NEWS: LIONEL MESSI RETIRES FROM INTERNATIONAL FOOTBALL.



Messi will not play for Argentina national team anymore. pic.twitter.com/KaiZ5Pwrw9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Mesi je za Argentinu debitovao protiv Srbije i Crne Gore, na svetskom prvenstvu 2002. godine, kada su "gaučosi" pregazili našu selekciju sa 6:0.

Tada golobradi Lionel je ušao na teren u 74. minutu umesto Maksija Rodrigeza i za 15 minuta provedenih na terenu, stigao da postigne gol i upiše asistenciju, čime je već tada nagovestio da će svet biti pod njegovim nogama.

Dvadeset godina kasnije je pokorio planetu, osvojivši sa Argentinom Svetsko prvenstvo 2022. u Kataru, savladavši Francusku u finalu posle boljeg izvođenja penala.

Takođe, u dresu Argentine je i dva puta osvajao Kopa Ameriku.

Ukupno, odigrao je 207 utakmica za nacionalni tim, a postigao je 125 golova.

Argentinski fudbaler je sa 21 golom drugi najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstva.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke