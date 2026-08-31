Svet u suzama! Gotovo je: Mesi završio karijeru!
Argentinac doneo tešku odluku.
Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine. Lionel Mesi (39), neće više igrati za nacionalni tim.
Kako je objavio poznati fudbalski insajder, Fabricio Romano, po mnogima, najbolji fudbaler u istoriji odlučio je da se posle Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, odnosno, poraza njegove selekcije u finalu od Španije oprosti od "Gaučosa".
Mesi je za Argentinu debitovao protiv Srbije i Crne Gore, na svetskom prvenstvu 2002. godine, kada su "gaučosi" pregazili našu selekciju sa 6:0.
Tada golobradi Lionel je ušao na teren u 74. minutu umesto Maksija Rodrigeza i za 15 minuta provedenih na terenu, stigao da postigne gol i upiše asistenciju, čime je već tada nagovestio da će svet biti pod njegovim nogama.
Dvadeset godina kasnije je pokorio planetu, osvojivši sa Argentinom Svetsko prvenstvo 2022. u Kataru, savladavši Francusku u finalu posle boljeg izvođenja penala.
Takođe, u dresu Argentine je i dva puta osvajao Kopa Ameriku.
Ukupno, odigrao je 207 utakmica za nacionalni tim, a postigao je 125 golova.
Argentinski fudbaler je sa 21 golom drugi najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstva.
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