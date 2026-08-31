STRAVIČAN NOVI BILANS: U poplavama u Nepalu i Kini 919 mrtvih, skoro 4.800 nestalih

BROJ poginulih u razornim bujičnim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine porastao je na najmanje 919, dok se gotovo 4.800 osoba, šest dana posle katastrofe, i dalje vodi kao nestalo, među kojima su 853 strana državljana, saopštile su danas vlasti.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Nepalska Uprava za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima saopštila je da su u toj zemlji potvrđene 903 smrti, dok se 4.247 osoba, uključujući 592 strana državljanina, i dalje vodi kao nestalo.

Operacije potrage i spašavanja nastavljaju se na pogođenim područjima, dok vlasti pokušavaju da dođu do radnika zarobljenih na nekoliko hidroenergetskih projekata.

Među nestalima na nepalskoj strani su 25 pripadnika nepalske policije, 45 pripadnika vojske, 13 pripadnika nepalskih oružanih policijskih snaga, 14 službenika nepalske Carinske uprave i tri službenika Imigracijske službe.

Takođe se 933 osobe na brojnim hidroelektranama u Nepalu vode kao nestale. Dodaje se da je među nestalima i 127 nepalskih putnika, prenosi Anadolija.

Na kineskoj strani potvrđeno je 16 poginulih, dok se 546 osoba i dalje vodi kao nestalo u okrugu Đirong u jugozapadnom delu kineske Autonomne regije Šizang, objavila je državna novinska agencija Sinhua.

Među nestalima je 261 strani državljanin.

Prema objedinjenim podacima, broj poginulih iznosi 919, dok se 4.793 osobe vode kao nestale, uključujući 853 strana državljanina.

Kina je angažovala više od 2.100 ljudi u operacijama potrage i spašavanja, uz stotine vozila i hiljade komada spasilačke opreme.

Katastrofa se dogodila 26. avgusta kada je na nepalskoj planini Langtang Lirung, na nadmorskoj visini od oko 5.200 metara, došlo do pucanja glečera, što je izazvalo lavinu leda i stena koja se pretvorila u ogroman bujični tok nanosa i proširila dolinama duž granice.

Ogroman vodeni talas, praćen klizištima, opustošio je nepalske oblasti Rasuva, Nuvakot, Dhading i Kavre, kao i dolinu Katmandua, dok je na kineskoj strani zatrpano pogranično područje Đirong.

(Tanjug)

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